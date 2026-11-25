Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS). Ảnh: VCBS

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu Tập đoàn FPT (mã chứng khoán: FPT), với giá mục tiêu 51.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 10%.

Theo VCBS, 9 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 56.314 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 7.778 tỷ đồng, tăng 13,3%; trong đó, mảng Công nghệ đạt doanh thu 35.515 tỷ đồng, tăng 14,8%, chủ yếu nhờ các hợp đồng trong nước. Tuy nhiên, doanh thu công nghệ nước ngoài trong quý III chỉ tăng 8,2%, cho thấy tốc độ tăng trưởng xuất khẩu phần mềm chậm lại.

Tại Nhật Bản, thị trường từng là động lực tăng trưởng chủ lực của FPT, doanh thu quý III/2026 tăng 8%, thấp hơn đáng kể so với mức trên 20%/năm trước đây. VCBS cho rằng AI đang làm thay đổi cấu trúc cạnh tranh của ngành gia công phần mềm, trong khi khách hàng thận trọng hơn với ngân sách công nghệ thông tin. Dù vậy, giá trị hợp đồng ký mới trong 9 tháng vẫn tăng 23%, đạt 36.137 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu dịch vụ công nghệ vẫn được duy trì dù tốc độ chuyển hóa thành doanh thu có dấu hiệu chậm lại.

Mảng Viễn thông đạt doanh thu 16.699 tỷ đồng, tăng 17% nhờ mở rộng tệp thuê bao. Tuy nhiên, giá vốn tăng 29% do chi phí vật tư, thiết bị và điện năng tăng, khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp khoảng 7 điểm phần trăm. Trong khi đó, doanh thu mảng giáo dục giảm 3%, còn 4.508 tỷ đồng. Riêng quý III, doanh thu giảm 5%, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp tăng trưởng âm.

VCBS đánh giá FPT vẫn duy trì nền tảng kinh doanh ổn định, song triển vọng tăng trưởng chịu sức ép từ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ, tác động của AI đối với ngành phần mềm và chi phí đầu vào tại mảng Viễn thông.

Đối với cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG), Công ty Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị khả quan, với giá mục tiêu 22.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá lên tới 34%.

Theo MBS, Hà Đô đang từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn khi các vướng mắc pháp lý tại một số dự án bất động sản dần được tháo gỡ, trong khi mảng năng lượng tiếp tục duy trì dòng tiền cho doanh nghiệp.

MBS dự báo năm 2026, doanh thu thuần của Hà Đô đạt khoảng 2.786 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước; lợi nhuận ròng ước đạt 733 tỷ đồng, tăng 3,8%, trước khi tăng 18,4% lên khoảng 868 tỷ đồng trong năm 2027.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận trong những năm tới được kỳ vọng đến từ việc nối lại hoạt động bàn giao tại dự án Hado Charm Villas. Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và thanh khoản thị trường bất động sản còn hạn chế, MBS đã điều chỉnh lùi tiến độ bàn giao dự án này so với dự báo trước đó.

Đối với mảng năng lượng, hoạt động thủy điện dự kiến tiếp tục chịu áp lực do điều kiện thủy văn kém thuận lợi khi pha El Niño tăng cường. Dù vậy, MBS cho rằng dòng tiền từ các nhà máy điện hiện hữu vẫn là nền tảng hỗ trợ tình hình tài chính và khả năng triển khai các dự án mới của Hà Đô.

Về dài hạn, doanh nghiệp đang phát triển danh mục khoảng 100 MW công suất năng lượng tái tạo, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027-2028. Đồng thời, Hà Đô tiếp tục hoàn thiện pháp lý các dự án bất động sản như Linh Trung và 62 Phan Đình Giót.

Về rủi ro, MBS cho rằng những khó khăn đã phần nào được phản ánh vào định giá cổ phiếu khi HDG đang giao dịch quanh mức P/B 0,9 lần, thuộc vùng thấp nhất trong 5 năm. Tuy nhiên, tiến độ tháo gỡ pháp lý dự án và diễn biến thủy văn vẫn là những yếu tố cần theo dõi đối với triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp.

Với cổ phiếu PV Power (mã chứng khoán: POW), Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) khuyến nghị tăng tỷ trọng, với giá mục tiêu 18.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá lên tới 31%.

Theo SHS, kết quả kinh doanh quý III/2026 của PV Power tăng mạnh nhờ đóng góp từ hai nhà máy Nhơn Trạch 3&4 và sản lượng huy động nhiệt điện gia tăng. Doanh thu thuần quý III đạt 16.772 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 2.073 tỷ đồng, tăng 119%.

Doanh thu từ Nhơn Trạch 3&4 ước đạt 4.456 tỷ đồng, chiếm 27% tổng doanh thu quý. Nếu loại trừ đóng góp của hai nhà máy này, doanh thu từ các nhà máy còn lại vẫn tăng 57% so với cùng kỳ, đạt 12.316 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận doanh thu thuần 49.406 tỷ đồng, tăng 94,5% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 99% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.899 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ, trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 6.434 tỷ đồng, gấp 3,5 lần và vượt 7% dự phóng cả năm trước đó của SHS.

SHS đánh giá cơ chế sản lượng điện hợp đồng (Qc) là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ lợi nhuận của Nhơn Trạch 3&4 trong bối cảnh giá khí LNG tăng cao. Trong 9 tháng đầu năm, PV Power được EVN thanh toán khoảng 1.463 tỷ đồng liên quan đến phần sản lượng Qc không được huy động tại Nhơn Trạch 3&4.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết El Niño và nhu cầu điện gia tăng được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ huy động các nhà máy nhiệt điện. Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện của PV Power đạt 19,33 tỷ kWh, tăng 44% so với cùng kỳ; trong đó Vũng Áng 1 đóng góp 5,74 tỷ kWh, Cà Mau 1&2 đạt 4,26 tỷ kWh và Nhơn Trạch 2 đạt 3,3 tỷ kWh.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, SHS nâng dự phóng doanh thu năm 2026 của PV Power lên 65.307 tỷ đồng, tăng 9,6% so với dự báo trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ được điều chỉnh tăng 23,6%, lên 7.443 tỷ đồng, tương đương gấp 3,1 lần thực hiện năm 2025.

Sang năm 2027, SHS dự báo doanh thu tiếp tục tăng lên 66.490 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ có thể giảm về 5.130 tỷ đồng.