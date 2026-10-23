Cổ phiếu đáng chú ý ngày 23/10: GMD, NKG, DCM. Ảnh minh họa do AI tạo

Các công ty chứng khoán khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Gemadept (GMD), đồng thời khuyến nghị mua Thép Nam Kim (NKG) và Đạm Cà Mau (DCM), với mức giá mục tiêu lần lượt là 94.500 đồng, 14.400 đồng và 42.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Chứng khoán Kafi đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Gemadept (HoSE: GMD), với giá mục tiêu 94.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 64,3%.

Theo Kafi, năm 2026, Gemadept dự kiến đạt doanh thu thuần 6.825 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.778 tỷ đồng, tăng 20,6%. Động lực tăng trưởng đến từ sản lượng hàng hóa qua cảng cải thiện và đóng góp cả năm của cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế năm 2027 của Gemadept được Kafi dự báo đạt 5.127 tỷ đồng, tăng gần 85% so với năm 2026. Mức tăng này chủ yếu dựa trên giả định doanh nghiệp hoàn tất thoái vốn dự án cao su tại Campuchia, thay vì hoàn toàn đến từ hoạt động khai thác cảng.

Về triển vọng dài hạn, Gemadept đang mở rộng công suất tại hai cảng trọng điểm. Nam Đình Vũ được kỳ vọng đạt sản lượng 1,85 triệu TEU trong năm 2026, tăng 23,7%. Trong khi đó, Gemalink giai đoạn 2, với vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, dự kiến vận hành vào cuối năm 2027, bổ sung công suất 1,25 triệu TEU mỗi năm.

Tuy nhiên, Kafi lưu ý tiến độ triển khai Gemalink giai đoạn 2 và áp lực cạnh tranh gia tăng tại các cụm cảng Hải Phòng, Cái Mép - Thị Vải có thể ảnh hưởng đến khả năng khai thác công suất mới của Gemadept.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG), với giá mục tiêu 14.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 20%.

Theo VDSC, kết quả kinh doanh quý II/2026 của Nam Kim phục hồi tích cực, với doanh thu thuần đạt 4.150 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và 27% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 104 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu, đặc biệt tại thị trường Brazil. Tổng sản lượng tiêu thụ tôn mạ trong quý đạt 203.000 tấn, tăng 29% so với quý trước; trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt 92.000 tấn, tăng 73%.

Bên cạnh đó, giá bán cải thiện và lợi thế hàng tồn kho giá thấp giúp biên lợi nhuận gộp tăng lên 10,5%, cao hơn đáng kể mức dự phóng 5,4% trước đó của VDSC.

Về triển vọng, VDSC dự báo doanh thu quý III/2026 của Nam Kim đạt 4.171 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 100 tỷ đồng, tăng 101%. Sản lượng xuất khẩu dự kiến tiếp tục cải thiện nhờ mở rộng thị trường, dù biên lợi nhuận gộp có thể thu hẹp về 8,3% khi giá bán chững lại.

VDSC kỳ vọng khả năng sinh lời của Nam Kim tiếp tục phục hồi, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2026 và 2027 lần lượt đạt khoảng 4% và 6%, so với mức 1,5% năm 2025. Giá mục tiêu được xây dựng dựa trên hệ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) 0,9 lần.

Công ty Chứng khoán DSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Công ty cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (HoSE: DCM), với giá mục tiêu 42.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 19,1%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần 11.998 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.856 tỷ đồng, tăng 54,7%. Với kết quả này, doanh nghiệp hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và vượt 57% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ xuất khẩu urê trong bối cảnh giá phân bón quốc tế duy trì ở mức cao. Riêng quý II/2026, sản lượng urê xuất khẩu đạt 174.000 tấn, tăng 131% so với cùng kỳ, mang về 2.683 tỷ đồng doanh thu, tăng 261,6%. Xuất khẩu hiện đóng góp khoảng 67% tổng doanh thu mảng urê, góp phần bù đắp sự suy giảm nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Trên cơ sở triển vọng tại các thị trường Campuchia và Ấn Độ, cùng kỳ vọng nhu cầu nội địa phục hồi vào cuối năm, DSC nâng dự báo doanh thu thuần năm 2026 của Đạm Cà Mau lên 19.498 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.651 tỷ đồng, tăng 36%.

Về định giá, DSC cho biết cổ phiếu DCM đã giảm hơn 40% từ vùng đỉnh và đang giao dịch ở mức P/E 6,44 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm là 10,85 lần.

Tuy nhiên, rủi ro đối với triển vọng kinh doanh của Đạm Cà Mau là giá urê có thể điều chỉnh khi nguồn cung từ Trung Quốc và Trung Đông phục hồi. Bên cạnh đó, hiện tượng El Niño có khả năng ảnh hưởng đến nhu cầu phân bón trong nửa cuối năm.