Cổ phiếu đáng chú ý ngày 20/10: Khuyến nghị mua MSN, FRT, HT1

Tư vấn đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại. Ảnh: SSI

Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Tập đoàn Masan, FPT Retail và Xi măng Vicem Hà Tiên, với giá mục tiêu lần lượt là 118.100 đồng/cổ phiếu, 170.000 đồng/cổ phiếu và 15.800 đồng/cổ phiếu.

Đối với cổ phiếu CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), Chứng khoán Vietcombank (VCBS) duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu 118.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 63,1%.

VCBS đánh giá triển vọng của Masan được hỗ trợ bởi hệ sinh thái tiêu dùng và mảng vật liệu công nghệ cao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 52.137 tỷ đồng, tăng 40,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.371 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng nổi bật đến từ Masan High-Tech Materials khi giá vonfram duy trì ở mức cao, hỗ trợ doanh thu và lợi nhuận mảng khai khoáng. Trong khi đó, Masan Consumer tiếp tục duy trì biên lợi nhuận cao, còn WinCommerce cải thiện chất lượng tăng trưởng nhờ hiệu quả vận hành tại các cửa hàng mới và mô hình minimart ở khu vực nông thôn.

VCBS dự báo các động lực tăng trưởng của Masan có thể tiếp tục duy trì trong giai đoạn 2026-2027. Khả năng cải thiện dòng tiền tự do cũng tạo điều kiện để tập đoàn giảm đòn bẩy tài chính, hạn chế áp lực chi phí lãi vay.

Với cổ phiếu CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT), Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) khuyến nghị mua, giá mục tiêu 170.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 16,4%.

Trong quý II/2026, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần 15.626 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 451 tỷ đồng, tăng 187%. Chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ đạo với doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 21.448 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới nhà thuốc, Long Châu cải thiện hiệu quả trên mỗi cửa hàng và phát triển mảng tiêm chủng. Trong khi đó, FPT Shop ghi nhận tín hiệu phục hồi sau quá trình tái cấu trúc, nhờ tinh gọn mạng lưới, tối ưu chi phí và mở rộng danh mục sản phẩm.

NHSV dự báo năm 2026, FPT Retail đạt khoảng 60.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với năm trước; lợi nhuận ròng ước đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 63%. Tuy nhiên, công ty chứng khoán lưu ý rủi ro từ chi phí vận hành khi Long Châu mở rộng nhanh, cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm và biến động sức mua đối với sản phẩm công nghệ.

Đối với CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HOSE: HT1), Chứng khoán SSI duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu 15.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 19,7%.

Theo SSI, triển vọng của Vicem Hà Tiên được hỗ trợ bởi nhu cầu xi măng phục hồi tại thị trường phía Nam, trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng lớn được triển khai. Nhóm phân tích dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng khu vực phía Nam tăng khoảng 12% trong nửa cuối năm 2026.

Trong quý II/2026, doanh thu thuần của Vicem Hà Tiên đạt 2.261 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 138 tỷ đồng, tăng 23,1%. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,3% nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện và giá bán tăng, bù đắp phần lớn áp lực chi phí đầu vào.

SSI cho biết Vicem Hà Tiên đã tăng khoảng 9% giá bán bình quân nhưng vẫn duy trì tăng trưởng sản lượng. Trên cơ sở đó, công ty chứng khoán dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2026 đạt khoảng 511 tỷ đồng, tăng 86,7% so với năm trước; năm 2027 đạt 574 tỷ đồng, tăng 12,3%.

Dù vậy, triển vọng của HT1 vẫn chịu rủi ro từ biến động giá than, điện, tình trạng dư cung xi măng và tiến độ giải ngân đầu tư công. Trong đó, chi phí than chiếm khoảng 35-40% giá vốn, khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp nhạy cảm với diễn biến giá năng lượng.