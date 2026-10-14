Cổ phiếu đáng chú ý ngày 14/10: HDB, KBC, TCB. Ảnh minh họa do AI tạo

Tuy nhiên, triển vọng của các doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng, tiến độ bàn giao đất khu công nghiệp và áp lực chi phí vốn

Công ty Chứng khoán KAFI duy trì khuyến nghị khả quan, giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu.

KAFI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDB), với giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 38,5%.

Trong nửa đầu năm 2026, HDB ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 13.200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 44% kế hoạch năm. Kết quả này được hỗ trợ bởi tốc độ mở rộng tín dụng cao, trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục thuộc nhóm được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn mặt bằng chung của hệ thống.

KAFI dự báo tăng trưởng tín dụng của HDB đạt khoảng 31,7% trong năm 2026, qua đó đưa thu nhập lãi thuần dự kiến lên 40.301 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Trong khi đó, HDB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 37% và lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng trong năm nay.

Về định giá, KAFI sử dụng hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) mục tiêu khoảng 1,2-1,3 lần. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của HDB được kỳ vọng duy trì ở mức 22-23%, hỗ trợ định giá cổ phiếu trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng nhanh.

Tuy nhiên, KAFI lưu ý tốc độ tăng trưởng tín dụng cao cũng đặt ra yêu cầu theo dõi chất lượng tài sản và chi phí vốn. Đây là hai yếu tố có thể ảnh hưởng đến biên lãi ròng và tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong các quý tới.

Với KBC, triển vọng phụ thuộc tiến độ bàn giao đất khu công nghiệp. Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), với giá mục tiêu 34.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 32%.

Theo BVSC, triển vọng trung và dài hạn của KBC được hỗ trợ bởi quỹ đất khu công nghiệp và đô thị tại các địa bàn như Bắc Ninh, Hải Phòng, Long An và Hưng Yên. Doanh nghiệp hiện có danh mục dự án đang phát triển khoảng 1.175 ha.

Dù vậy, kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 chững lại đáng kể khi doanh thu thuần đạt 1.924,6 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 239,6 tỷ đồng, giảm 80%. Nguyên nhân chủ yếu là diện tích đất khu công nghiệp bàn giao giảm còn 20,9 ha, so với khoảng 90 ha cùng kỳ năm trước.

Ở chiều tích cực, giá cho thuê bình quân tăng 6%, lên 175 USD/m²/kỳ thuê, giúp biên lợi nhuận gộp mảng khu công nghiệp cải thiện lên 64,7%. Trong 8 tháng đầu năm, diện tích đất đã ký biên bản ghi nhớ và hợp đồng đạt 170 ha, tương đương 68% kế hoạch cả năm.

BVSC dự kiến Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 tại Hải Phòng có thể ghi nhận doanh thu từ khoảng 60 ha đất trong quý IV/2026. Tuy nhiên, tiến độ còn phụ thuộc vào công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục.

Đối với Khu đô thị Tràng Cát, BVSC kỳ vọng dự án trở thành động lực tăng trưởng dài hạn. Theo kịch bản bán sỉ một phần dự án từ năm 2027, doanh thu lũy kế giai đoạn 2027-2032 ước đạt khoảng 49.752 tỷ đồng, lợi nhuận thuần khoảng 16.130 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, BVSC dự phóng doanh thu năm 2026 của KBC đạt 7.683 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2.224 tỷ đồng, tăng 6%. Tuy nhiên, nếu doanh thu tại Tràng Duệ 3 lùi thời điểm ghi nhận sang năm 2027, lợi nhuận sau thuế năm 2026 có thể chỉ đạt khoảng 1.036 tỷ đồng.

Bên cạnh tiến độ bàn giao đất, áp lực tài chính cũng là yếu tố cần theo dõi. Cuối tháng 6/2026, tổng nợ vay của KBC đạt 32.677 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay nửa đầu năm tăng 167%, lên 552,3 tỷ đồng. BVSC cho rằng doanh nghiệp sẽ cần huy động thêm vốn thông qua phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu để tài trợ các dự án trọng điểm.

Với TCB, công ty chứng khoán cho rằng tăng trưởng tín dụng và dịch vụ hỗ trợ lợi nhuận. Đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB), BVSC đưa ra khuyến nghị tích cực, với giá mục tiêu 42.550 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 29,1%. BVSC đã nâng giá mục tiêu từ mức 42.100 đồng/cổ phiếu.

Trong quý II/2026, tổng thu nhập hoạt động của Techcombank đạt 14.942 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 7.350 tỷ đồng, cũng tăng 17%.

Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng hợp nhất, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, đạt khoảng 949.000 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng khoảng 8% của toàn ngành. Động lực chủ yếu đến từ khách hàng doanh nghiệp, với dư nợ tăng 20%. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực xây dựng tăng 60%, lên hơn 43.000 tỷ đồng, còn tín dụng bất động sản tăng 20%.

Hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Riêng quý II, thu nhập dịch vụ tăng 38%; thu nhập từ thanh toán và thư tín dụng tăng 147%, trong khi doanh thu bancassurance tăng 137%.

Theo BVSC, các công ty con gồm Chứng khoán Kỹ Thương (TCX), Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom và Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (TCLife) đóng góp 21% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng trong nửa đầu năm 2026. Riêng TCX ghi nhận dư nợ cho vay ký quỹ 51.522 tỷ đồng vào cuối quý II, đồng thời duy trì vị thế nổi bật trong hoạt động môi giới và tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Về triển vọng, BVSC dự báo tăng trưởng tín dụng của Techcombank đạt 22% trong năm 2026 và 23% năm 2027, được thúc đẩy bởi nhu cầu vốn dành cho các dự án hạ tầng quy mô lớn. Ngân hàng cũng đang mở rộng nguồn vốn quốc tế thông qua khoản vay 200 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu và kế hoạch huy động khoản vay hợp vốn 1 tỷ USD.

BVSC dự phóng tổng thu nhập hoạt động năm 2026 của TCB đạt 60.679 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận sau thuế đạt 28.250 tỷ đồng, tăng 12%.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn huy động có thể gây áp lực lên thanh khoản và chi phí vốn. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cuối quý II ở mức 1,08%, trong khi biên lãi thuần có nguy cơ thu hẹp nếu lãi suất huy động tiếp tục tăng.

BVSC định giá TCB bằng phương pháp thu nhập thặng dư kết hợp so sánh P/B. Việc nâng giá mục tiêu lên 42.550 đồng/cổ phiếu phản ánh triển vọng tăng trưởng và đóng góp từ các công ty con của ngân hàng.