Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (mã ck: VMD) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày 26/10/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức. Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng.

Cổ phiếu đang bị hạn chế giao dịch, Vimedimex sắp chi gần 31 tỷ đồng tiền trả cổ tức.

Với hơn 15,44 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vimedimex dự kiến chi gần 30,9 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 9/11/2026. Nguồn tiền được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế còn lại theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Đáng chú ý, kế hoạch chi trả cổ tức được Vimedimex công bố trong bối cảnh cổ phiếu VMD đang chịu nhiều biện pháp theo dõi trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, cổ phiếu VMD được chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 16/9/2026 theo Quyết định số 702/QĐ-SGDHCM ngày 9/9/2026 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Tp.HCM. Nguyên nhân là tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi cổ phiếu đã được đưa vào diện kiểm soát.

Cùng đó, VMD đang được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 327/QĐ-SGDHCM ngày 17/4/2026 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Tp.HCM, do tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2025.

VMD cũng thuộc diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 937/QĐ-SGDHCM ngày 16/10/2025 do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán kể từ ngày có quyết định hạn chế giao dịch.

Trước đó, Theo Quyết định số 165/QĐ-BYT ngày 16/1/2026 của Bộ Y tế, cơ quan này quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 632/ĐKKDD-BYT ngày 15/9/2021 của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex.