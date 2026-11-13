Cổ phiếu của Tôn Đông Á tăng trần sau 2 ngày niêm yết trên HOSE

Phiên giao dịch ngày 13/11/2026 ghi nhận một cột mốc ấn tượng của CTCP Tôn Đông Á khi mã cổ phiếu GDA chính thức chạm mức giá trần 13.250 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 6,85% chỉ sau 2 ngày chuyển giao dịch sang sàn HOSE.

Cụ thể, thanh khoản trong phiên đạt 816.800 cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 10,25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực mua ròng từ khối ngoại đạt 0,63 tỷ đồng với 48.700 cổ phiếu. Toàn bộ lượng dư bán đều hết, minh chứng cho sức hút của cổ phiếu này.

Theo kế hoạch, Tôn Đông Á chính thức đưa hơn 149 triệu cổ phiếu lên niêm yết HOSE từ ngày 12/11/2026. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá đạt hơn 1.490 tỷ đồng.

Trong phiên chào sàn hôm qua, cổ phiếu GDA đã ghi nhận sắc xanh tích cực với mức tăng 400 đồng (+3,33%), đóng cửa ở mức 12.400 đồng/cổ phiếu so với giá chào sàn là 12.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản trong phiên chào sàn đạt 161.300 cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 2,01 tỷ đồng.

Mã GDA của Tôn Đông Á chính thức giao dịch trên sàn HOSE từ 12/11 (Ảnh: GDA).

Sức hút của GDA đến từ nền tảng kinh doanh vững chắc và chiến lược mở rộng sản xuất quy mô lớn của doanh nghiệp với kế hoạch đầu tư 3.000 - 3.500 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh các dự án trong nước, doanh nghiệp cũng đang triển khai nhà máy tại Indonesia, dự kiến có sản phẩm đầu tiên vào quý II/2027.

Theo BCTC quý III/2026, CTCP Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt 4.501 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn tăng chậm hơn, lợi nhuận gộp đạt 400 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi và biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 8,9%. Tuy nhiên, áp lực từ chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế giảm gần 13%, còn 74 tỷ đồng. Tính đến hết quý III/2026, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp đã mở rộng lên mức 13.233 tỷ đồng, tăng 11,2% so với thời điểm đầu năm.

Trong một diễn biến khác, ngày 9/10 vừa qua, Tôn Đông Á chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỉ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng và thời gian thanh toán dự kiến ngày 4/11. Với hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tôn Đông Á dự kiến sẽ trả tổng cộng hơn 149 tỷ đồng trong lần chia cổ tức sắp tới.

Tại ĐHĐCĐ 2026, doanh nghiệp cũng cho biết nếu hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức trên, Tôn Đông Á dự kiến phát hành thêm hơn 14,9 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 1.490,99 tỷ đồng lên 1.640,1 tỷ đồng.