Cổ phiếu của Kosy giảm sàn liên tiếp, về đáy 6 năm

Kosy hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo. Ảnh minh họa: Kosy

Cổ phiếu KOS của CTCP Kosy đang trải qua nhịp giảm mạnh. Mã đóng cửa phiên sáng 25/9 ở giá sàn 21.000 đồng/cp, chỉ khớp lệnh 1.700 đơn vị trong khi dư bán giá sàn hơn 18 triệu đơn vị. Bốn phiên liền trước mã này cũng giảm hết biên độ.

Chỉ từ phiên 19/9 tới nay, KOS đã giảm 36%, từ vùng giá gần 33.000 đồng/cp. Vùng giá hiện tại là vùng thấp nhất của mã này trong 6 năm gần đây, kể từ tháng 11/2020.

Trong văn bản giải trình gửi các công ty chứng khoán ngày 23/9, Kosy cho biết theo thông tin doanh nghiệp ghi nhận, một số công ty chứng khoán có yếu tố liên quan đến nhà đầu tư, tổ chức Hàn Quốc đã điều chỉnh, giảm giá và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm trong thời gian rất ngắn, chỉ trong 2 ngày.

Do thời gian xử lý gấp, công ty chưa có đủ thời gian để chủ động phối hợp và thu xếp đồng bộ các phương án tài chính, xử lý tài sản cũng như nguồn tiền liên quan.

Việc tài sản bảo đảm được xử lý cùng thời điểm tại một số công ty chứng khoán, theo doanh nghiệp, đã tạo ra áp lực cung lớn trên thị trường, dẫn tới tình trạng cổ phiếu KOS xuất hiện hiện tượng bán giá sàn và giảm sàn liên tiếp.

Kosy khẳng định diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường “không phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu của công ty”.

Liên quan đến khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính, Kosy cho biết đang tập trung nguồn lực để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đến hạn, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên.

Các hoạt động kinh doanh cốt lõi được doanh nghiệp đề cập gồm đầu tư, phát triển các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và một số lĩnh vực khác. Các hoạt động này vẫn đang được triển khai và tiếp tục tạo doanh thu, dòng tiền.

Đối với các dự án bất động sản đang triển khai, Kosy dự kiến từ đầu năm 2027 sẽ có thêm nguồn thu và dòng tiền từ việc triển khai, kinh doanh và thu hồi vốn tại các dự án.

Trên cơ sở đó, Kosy đang xây dựng các phương án cân đối dòng tiền nhằm bảo đảm khả năng thanh toán và thực hiện nghĩa vụ với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, đối tác và các bên liên quan. Vì vậy doanh nghiệp đề nghị các công ty chứng khoán xem xét việc giãn, cơ cấu hoặc thống nhất phương án xử lý các nghĩa vụ tài chính phù hợp với tiến độ dòng tiền thực tế của công ty.

Nhiều công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp

Từ ngày 22/9 đến ngày 25/9, 5 công ty chứng khoán đã lần lượt thông báo bán giải chấp tổng cộng gần 3,8 triệu cổ phiếu KOS. Số cổ phiếu này thuộc về ba lãnh đạo Kosy, em trai Chủ tịch HĐQT và một tổ chức có liên quan.

Cụ thể, ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT Kosy bị thông báo bán giải chấp 521.200 cổ phiếu, gồm 130.400 cổ phiếu tại Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (PBSV), 105.800 cổ phiếu tại Chứng khoán Nhất Việt và 285.000 cổ phiếu tại Chứng khoán KIS.

CTCP Đầu tư Leo Regulus, tổ chức liên quan của ông Nguyễn Việt Cường, bị thông báo bán giải chấp hơn 1,8 triệu cổ phiếu, chủ yếu tại VFS với hơn 1,246 triệu đơn vị. Cùng với đó là 283.200 cổ phiếu tại PBSV, 235.000 cổ phiếu tại KIS và 46.200 cổ phiếu tại Chứng khoán Finhay.

Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó chủ tịch HĐQT Kosy và là vợ ông Cường, có tổng cộng 441.600 cổ phiếu bị thông báo bán giải chấp, gồm 296.200 cổ phiếu tại Capital, 49.800 cổ phiếu tại Finhay và 95.600 cổ phiếu tại PBSV.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó tổng giám đốc Kosy và là em gái ông Cường, có 670.900 cổ phiếu bị thông báo bán giải chấp, trong đó Chứng khoán Capital chiếm 309.400 cổ phiếu, Nhất Việt 318.500 cổ phiếu và KIS 43.000 cổ phiếu.

Ông Nguyễn Trung Kiên, em trai ông Cường, có 353.600 cổ phiếu tại Nhất Việt bị thông báo bán giải chấp.

Theo báo cáo quản trị công ty, tại thời điểm cuối năm 2026, ông Cường, bà Hằng, bà Thảo và Công ty Leo Regulus nắm tổng cộng gần 120 triệu cổ phiếu KOS, tương đương hơn 55% vốn Kosy. Ông Cường là cổ đông lớn nhất với 76,64 triệu cổ phiếu, chiếm 35,4% vốn.

Trước các đợt bán giải chấp, bản thân ông Cường đã đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu KOS trong thời gian từ ngày 27/8 đến ngày 24/9, mục đích giao dịch là giảm tỷ lệ sở hữu. Kosy chưa công bố kết quả về giao dịch này.

Kosy được thành lập năm 2008, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo. Bên cạnh các dự án khu đô thị, hệ sinh thái Kosy còn đầu tư thủy điện, điện gió và điện mặt trời, trong đó có nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1, công suất 40,5 MW. 6 tháng đầu năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 723 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15 tỷ đồng, gấp đôi mức gần 7 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng; lần lượt tăng 18% và 531% so với năm 2025.