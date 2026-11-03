Cổ phiếu của DatVietVAC nằm sàn sau một ngày niêm yết trên HoSE

Trong phiên giao dịch thứ hai trên HoSE, cổ phiếu mã DVV của CTCP Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings đã chịu áp lực điều chỉnh giảm mạnh và nhanh chóng chạm giá sàn ngay trong phiên buổi sáng.

Cụ thể, DVV vừa chính thức chào sàn HoSE với giá tham chiếu 54.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 2/11. Kết phiên 2/11, giá của mã DVV ghi nhận giảm 5,29% xuống còn 51.900 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên sáng 3/11, mã DVV đã nhanh chóng giảm sàn 6,94% xuống giá còn 48.300 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể, khối lượng giao dịch đạt 25.600 cổ phiếu với giá trị giao dịch đạt 1,25 tỷ đồng. Áp lực bán đang áp đảo hoàn toàn với tỉ trọng bán chủ động chiếm 67,97%, trong khi lực mua chủ động chỉ dừng lại ở mức 27,34%. Hoạt động giao dịch của khối ngoại chỉ ghi nhận bán với 4.600 cổ phiếu với giá trị 0,22 tỷ đồng.

Được biết, ngày 2/11, công ty đã chính thức niêm yết 111,4 triệu cổ phiếu trên HoSE, với vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, DatVietVAC trở thành đơn vị truyền thông - giải trí với vốn hoá niêm yết lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Mã DVV đã giảm sàn 6,94% xuống giá còn 48.300 đồng/cổ phiếu trong phiên thứ 2 sau niêm yết (Ảnh: DVV).

Ngoài ra, trước ngày giao dịch đầu tiên, DatVietVAC đã có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 25% mệnh giá, tương đương 2.500 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Với 111,4 triệu cổ phiếu sau IPO, tổng số tiền chi trả ước tính đạt 278,5 tỷ đồng tính trên giá IPO 54.800 đồng/cổ phiếu. Thời điểm dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào giữa tháng 11/2026. Theo kế hoạch, tiền cổ tức sẽ được thanh toán trong tháng 12.

Việc DVV chính thức niêm yết trên HoSE diễn ra trong bối cảnh DatVietVAC ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực về lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 2.116 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 246 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ đạt 408 tỷ đồng, tăng 43%; doanh thu từ khai thác IP đạt 213 tỷ đồng, tăng 36%; Influencer Marketing đạt 97 tỷ đồng, tăng 55%.

Với kế hoạch cả năm là 3.382 tỷ đồng doanh thu và 420 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 63% mục tiêu doanh thu và 59% mục tiêu lợi nhuận. Với nền tảng tài trợ, lịch concert và kế hoạch khai thác nghệ sĩ, IP trong mùa cao điểm, DatVietVAC cho biết tự tin hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2026.