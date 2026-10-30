Cổ phiếu công ty mẹ Google cắm đầu giảm sau báo cáo kết quả kinh doanh, vốn hóa ‘bay’ 500 tỷ USD

Cổ phiếu Alphabet bị bán tháo mạnh trong phiên 29/10. (Ảnh minh họa: Forbes).

Cổ phiếu Alphabet và Microsoft rẽ hai ngả

Giá cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ Google, vừa trải qua cú giảm mạnh nhất kể từ khi lên sàn vào năm 2024. Cụ thể, Alphabet đóng cửa phiên 29/10 giảm 13%, khiến vốn hóa lao dốc khoảng 500 tỷ USD.

Tối 28/10, Alphabet báo cáo dòng tiền tự do âm 9,07 tỷ USD trong quý III, tồi tệ hơn nhiều ước tính của giới phân tích là âm 2,7 tỷ USD. Công ty giữ nguyên dự báo chi phí cho tài sản cố định cả năm trong khoảng 195 - 205 tỷ USD.

Trong khi đó, cổ phiếu Microsoft gần như đi ngang trong phiên vừa qua sau khi công ty công bố báo cáo tài chính mới.

Gã khổng lồ công nghệ báo cáo chi phí cho tài sản cố định và thuê tài chính trong quý III đạt 45,2 tỷ USD, cao hơn 30% so với một năm trước, nhưng thấp hơn dự đoán 50,67 tỷ USD của các nhà phân tích. Dòng tiền tự do giảm mạnh 27% xuống 18,63 tỷ USD nhưng chưa bị âm.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao kế hoạch chi tiêu cho AI của các công ty công nghệ lớn và khả năng sinh lời của những khoản đầu tư đó.

Ông Ben Barringer, Trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại Quilter Cheviot, nhận xét: “Microsoft đang xây dựng kiến trúc tài chính theo cách có chiến lược, ít gây ra bất ngờ. Trái lại, Alphabet chứng kiến giá cổ phiếu lao dốc do kết quả kinh doanh khá lộn xộn và cuộc họp công bố báo cáo cũng không được xử lý tốt”.

Mảng kinh doanh cốt lõi của Alphabet gặp áp lực

Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm - nguồn doanh thu lớn nhất của Alphabet - tăng trưởng 12% trong quý III và đạt 63,35 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này vẫn gây thất vọng và qua đó làm tăng thêm áp lực lên giá cổ phiếu.

Ông Philipp Schindler, Giám đốc kinh doanh của Alphabet, chỉ ra rằng chế độ AI Mode của Google có hiệu quả kiếm tiền thấp hơn so với phương thức tìm kiếm trước đây.

Ông nói thêm rằng Alphabet hiện đang mở rộng quy mô quảng cáo trong các sản phẩm AI Overviews và AI Mode, bao gồm cả tại các thị trường quốc tế.

Google đang đối mặt với sự cạnh tranh từ các chatbot AI khác, ví dụ như ChatGPT của OpenAI hay Claude của Anthropic. Người dùng Internet có thể chọn tìm kiếm thông tin trên những nền tảng khác thay vì Google. Trong khi đó, Gemini - chatbot AI do Google phát triển - lại chưa bắt kịp tốc độ phát triển của đối thủ.

Ông Barringer nhận xét: “Google đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết nên bảo vệ mảng kinh doanh cốt lõi hay tham gia vào những thay đổi có thể làm gián đoạn hoạt động hiện tại. Vì vậy, Gemini của họ đã đánh mất lợi thế cạnh tranh và đang thua kém các AI Agent khác”.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn kỳ vọng sau cùng Google vẫn sẽ vượt qua các đối thủ, nhờ vị thế thống trị trong mảng tìm kiếm.