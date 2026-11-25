Cổ phiếu công ty mẹ AI Claude đã giảm thủng giá IPO. Ảnh: Reuters/Mike Segar.

Chỉ một tuần sau khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Anthropic - công ty phát triển trí tuệ nhân tạo - đã lao dốc, xuyên thủng mốc giá IPO. Đà bán tháo trong phiên thứ Ba ước tính xóa sổ gần 200 tỷ USD giá trị vốn hóa của công ty, theo Reuters.

Anthropic đảo chiều, Phố Wall rơi vào nhịp điều chỉnh

Trước đó, cổ phiếu ANT của công ty AI này đã tăng 17% so với giá IPO ngay trong phiên giao dịch đầu tiên. Nhưng cổ phiếu Anthropic đã hứng chịu cơn bão bán tháo cổ phiếu công nghệ diện rộng, đẩy chỉ số S&P 500 và Dow Jones rơi vào vùng điều chỉnh sâu tuần trước.

Từng chạm mức định giá 2.000 tỷ USD ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, Anthropic hiện được định giá khoảng 1.500 tỷ USD, con số gấp khoảng 40 lần doanh thu 12 tháng gần nhất của hãng.

Cú đảo chiều của Anthropic đang làm gia tăng hoài nghi về định giá quá cao của các công ty AI, cũng như bài toán hoàn vốn cho hàng trăm tỷ USD đang đổ dồn vào hạ tầng điện toán.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất leo thang đang đẩy chi phí vốn tăng cao hơn.

Với vị thế là "ông lớn" AI đầu tiên bước chân lên sàn chứng khoán, mọi diễn biến của cổ phiếu Anthropic đều được giới đầu tư coi như chỉ báo quan trọng cho toàn bộ ngành công nghiệp tỷ USD này.

"Nếu đà xây dựng các trung tâm dữ liệu chững lại, tốc độ tăng trưởng của Anthropic sẽ bị kìm hãm, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng doanh thu cũng như mức định giá của công ty", bà Fiona Cincotta, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định.

Không chỉ chịu sức ép từ thị trường tài chính, Anthropic còn đang bị bủa vây bởi sự cạnh tranh khốc liệt từ các mô hình AI mã nguồn mở giá rẻ, yếu tố mà chính hãng cảnh báo có thể châm ngòi cho cuộc chiến giảm giá.

Khác với những hệ thống độc quyền như Claude, ChatGPT hay Gemini, người dùng hiện có thể dễ dàng tải về và tùy chỉnh các mô hình từ DeepSeek, Mistral hay Moonshot AI. Đặc biệt, các nhà phát triển đến từ Trung Quốc đang ngày càng bành trướng mạnh mẽ trên thị trường công nghệ toàn cầu.

Màn tái xuất của ông Jensen Huang tại Nvidia cũng có thể làm gia tăng áp lực cạnh tranh đối với Anthropic, bởi vị "thuyền trưởng" này vốn là người ủng hộ các mô hình AI mở.

Lịch sử vẫn lặp lại, các tín hiệu hỗ trợ dần xuất hiện

Thực tế, Anthropic không phải là "bom tấn" IPO công nghệ duy nhất sớm đánh mất hào quang ban đầu và rơi xuống dưới mức giá chào sàn.

Trước đó, SpaceX, chủ nhân của thương vụ niêm yết lớn nhất thế giới trị giá 85,7 tỷ USD hồi tháng 6 trước khi bị Anthropic soán ngôi, cũng chỉ trụ được khoảng một tháng trước khi thủng giá IPO.

Phố Wall cũng từng chứng kiến kịch bản tương tự vào năm 2012, khi cổ phiếu của Facebook (nay là Meta Platforms) thậm chí còn trượt xuống dưới mức giá chào sàn ngay trong ngày giao dịch thứ 2.

Các so sánh cho thấy diễn biến cổ phiếu sụt giảm nhanh chóng so với mức giá chào bán ban đầu không phải là hiện tượng chưa từng có tiền lệ, ngay cả ở những đợt niêm yết nhận được kỳ vọng lớn.

Hơn nữa, việc thị giá giảm xuống dưới ngưỡng IPO trong giai đoạn đầu không nhất thiết phản ánh triển vọng vận hành dài hạn.

"Cũng giống các thương vụ IPO khác, cổ phiếu này có lẽ đã được định giá quá cao ngay từ đầu, và giờ mới là lúc thị trường bước vào giai đoạn đi tìm giá trị thực sự của nó", ông Peter Andersen, nhà sáng lập Andersen Capital Management, nhận định.

Tuy nhiên, các tín hiệu hỗ trợ có thể sớm xuất hiện trong những phiên tới. Việc Anthropic được bổ sung vào các rổ chỉ số lớn sẽ thúc đẩy hoạt động mua vào theo cơ cấu danh mục từ các quỹ đầu tư thụ động.

Cụ thể, công ty phân tích tái cân bằng chỉ số Intropic ước tính các quỹ thụ động có thể mua tới 30% lượng cổ phiếu từ nay đến cuối năm.

Bên cạnh đó, MSCI sẽ bổ sung Anthropic vào các chỉ số tiêu chuẩn toàn cầu sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 30/11.

Cổ phiếu công nghệ đỏ lửa, bán lẻ “lội ngược dòng”

Diễn biến kém khả quan của cổ phiếu Anthropic diễn ra trong bối cảnh cả hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 đều khép lại phiên thứ Ba trong sắc đỏ, sau khi đã tăng vọt trong ngày đầu tuần nhờ hiệu ứng ông Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia.

Giá cổ phiếu Nvidia cùng nhóm AI đồng loạt hạ nhiệt, đánh mất một phần thành quả bứt phá ấn tượng của ngày hôm trước.

Cú sụt giảm này khiến giới đầu tư trở nên thận trọng hơn trước khả năng xuất hiện các biện pháp thuế quan mới.

Cụ thể, cổ phiếu Nvidia giảm 5,9% khi giới đầu tư bắt đầu cân nhắc những hệ lụy từ việc ông Jensen Huang được phục chức CEO, làm dấy lên những câu hỏi về rủi ro chính trị và quản trị doanh nghiệp.

Áp lực bán lan rộng khiến nhóm cổ phiếu công nghệ mất 2,8%, trong khi chỉ số bán dẫn thậm chí còn "bốc hơi" tới 7,9%.

Trước đó một ngày, chính quyết định đưa ông Huang trở lại ghế CEO đã tạo nên cú hích cho cổ phiếu Nvidia và toàn thị trường chứng khoán Mỹ, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ tháng 4/2025.

Trước đợt phục hồi vào thứ Hai, nhóm cổ phiếu AI đã chịu áp lực điều chỉnh trong nhiều tuần.

Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch thứ Ba (giờ Mỹ), trong khi chỉ số Dow Jones tăng 0,85% lên mốc 50.018,70 điểm. S&P 500 giảm 0,5% về 7.201,09 điểm, còn Nasdaq Composite mất 1,48%, chốt phiên ở mức 23.733,54 điểm.

Động lực giúp Dow Jones giữ vững sắc xanh đến từ sự tỏa sáng của nhóm cổ phiếu bán lẻ và sức khỏe.

Bên cạnh nhóm bán lẻ, dòng tiền cũng tìm đến nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe, giúp nhóm này bứt lên trở thành ngành dẫn đầu đà tăng trong chỉ số S&P 500.

Dù vậy, thị trường chung vẫn nghiêng về phe bán. Trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), số mã chứng khoán giảm áp đảo số mã tăng với tỷ lệ 1,04/1. Toàn sàn ghi nhận 58 mã lập đỉnh mới nhưng có tới 309 mã đạt mức đáy mới.

Tương tự tại sàn Nasdaq, phe bán cũng chiếm ưu thế với 2.548 mã giảm giảm so với 2.376 mã tăng, tương ứng tỷ lệ 1,07/1.

Diễn biến phân hóa của thị trường trong phiên thứ Ba phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng gia tăng của giới đầu tư với định giá và hiệu quả sinh lời của nhóm cổ phiếu liên quan AI.

Trong những phiên giao dịch tới, mọi ánh nhìn trên Phố Wall sẽ đổ dồn vào cú giải ngân từ đợt tái cân bằng danh mục của các quỹ thụ động vào cuối tháng 11, phép thử cho sức bật của Anthropic.

Bên cạnh đó, thị trường cũng nín thở chờ đợi các tín hiệu vĩ mô về chính sách thuế quan và mặt bằng lãi suất.