Cổ phiếu công nghệ và ngân hàng suy yếu, đâu là nguyên nhân?

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch từ ngày 5–9/10/2026 với diễn biến kém tích cực khi áp lực bán tiếp tục xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu quan trọng, đặc biệt là công nghệ, viễn thông và ngân hàng.

VN-Index kết thúc phiên 9/10 tại 1.735,09 điểm, giảm 2,62 điểm, tương đương 0,15% so với tuần trước. HNX-Index giảm mạnh hơn, mất 1,93% xuống 261,60 điểm. Đáng chú ý, mức giảm tương đối nhỏ của chỉ số VN-Index không phản ánh hết những biến động tiêu cực tại từng cổ phiếu.

Trong tuần, nhóm công nghệ thông tin giảm khoảng 6,6%, trở thành một trong những nhóm ngành có diễn biến yếu nhất thị trường. Nhóm ngân hàng giảm khoảng 0,3%, trong khi dịch vụ tài chính mất 2,7%. Sự phân hóa cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện trên thị trường nhưng chưa đủ sức nâng đỡ đồng đều các nhóm cổ phiếu.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, hạ tầng viễn thông và tài chính ngân hàng tiếp tục chứng kiến giá cổ phiếu đi xuống, bất chấp những kỳ vọng dài hạn về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng tín dụng.

Cổ phiếu công nghệ chịu sức ép, nhiều mã giảm từ 4–8%

Cổ phiếu FPT tiếp tục xu hướng giảm giá, chốt phiên 9/10/2026 tại 57.900 đồng/cổ phiếu, giảm 3,02%, với khối lượng giao dịch hơn 10,85 triệu CP.

Trong nhóm công nghệ, ELC của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông ELCOM ghi nhận mức giảm đáng chú ý. Cổ phiếu này từ 12.250 đồng vào ngày 2/10 xuống còn 11.250 đồng khi kết thúc phiên 9/10, tương đương mức giảm 8,16%.

Riêng phiên giao dịch cuối tuần, ELC giảm 4,66%, với hơn 564.000 cổ phiếu được chuyển nhượng. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đáng kể, dù cổ phiếu từng có phiên hồi phục trong tuần.

FPT của Công ty Cổ phần FPT cũng trải qua một tuần giao dịch tiêu cực. Từ mức 62.100 đồng/cổ phiếu ngày 2/10, thị giá FPT giảm xuống 57.900 đồng vào ngày 9/10, tương đương mức giảm 6,76%.

Đáng chú ý, phiên cuối tuần, FPT giảm 3,02% với khối lượng giao dịch hơn 10,85 triệu cổ phiếu. Đây là mức thanh khoản cao hơn nhiều so với phiên đầu tuần, phản ánh hoạt động giao dịch gia tăng trong bối cảnh giá tiếp tục suy yếu.

Sự sụt giảm của FPT có tác động đáng kể đến thị trường do đây là cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm công nghệ thông tin. Tính chung cả tuần, nhóm công nghệ thông tin lấy đi khoảng 3,8 điểm của VN-Index, trong đó riêng FPT đóng góp khoảng 3,7 điểm giảm.

Đối với FOX của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, cổ phiếu này giảm từ 59.900 đồng xuống 56.500 đồng trong cùng giai đoạn, tương đương mức giảm 5,68%.

Phiên 9/10, FOX ghi nhận khối lượng giao dịch 108.200 cổ phiếu, cao gần gấp đôi phiên liền trước. Giá đóng cửa chỉ nhỉnh hơn mức thấp nhất trong ngày là 56.300 đồng, phản ánh diễn biến giá kém tích cực ở thời điểm kết thúc tuần.

Một cổ phiếu khác là CMG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh.

Kết thúc phiên 9/10, CMG đóng cửa tại 20.050 đồng, giảm 4,98% so với mức 21.100 đồng ngày 2/10. Riêng phiên cuối tuần, cổ phiếu giảm 1,72%, với gần 394.000 đơn vị được giao dịch.

Diễn biến giảm giá của CMG cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung tại doanh nghiệp công nghệ có vốn hóa lớn mà còn xuất hiện ở những cổ phiếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống và hạ tầng số.

Trong khi đó, VGI của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel giảm từ 80.400 đồng xuống 77.300 đồng, tương đương 3,86% trong tuần.

Riêng phiên 9/10, VGI đóng cửa tại 77.300 đồng với hơn 313.000 cổ phiếu được giao dịch. Dù mức giảm thấp hơn FPT, ELC hay FOX, diễn biến của VGI cho thấy áp lực điều chỉnh đã lan sang một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông.

Nhìn chung, cả 5 cổ phiếu FPT, ELC, CMG, FOX và VGI đều giảm trong tuần 5–9/10. Đáng chú ý, FPT, ELC và CMG thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, trong khi FOX và VGI đại diện cho nhóm công nghệ viễn thông.

Sự suy yếu đồng thời của những mã này đặt ra thách thức đối với khả năng phục hồi ngắn hạn của nhóm cổ phiếu công nghệ, nhất là khi lực cầu chưa cho thấy sự ổn định.

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa, 5 mã tiếp tục mất giá

Không chỉ nhóm công nghệ, nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực trong tuần qua, dù mức độ giảm giá có sự khác biệt đáng kể giữa các mã.

TPB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong là một trong những cổ phiếu giảm đáng chú ý. Từ mức 12.100 đồng vào ngày 2/10, TPB giảm xuống 11.450 đồng khi kết thúc phiên 9/10, tương đương mức giảm 5,37%.

Riêng hai phiên cuối tuần, TPB liên tiếp giảm giá. Phiên 9/10, cổ phiếu mất 1,29%, với hơn 6,76 triệu đơn vị được giao dịch. Diễn biến này cho thấy áp lực bán vẫn hiện diện dù thị giá đã điều chỉnh trong những phiên trước đó.

Cổ phiếu TPB tiếp tục xu hướng giảm giá, chốt phiên 9/10/2026 tại 11.450 đồng/cổ phiếu, giảm 1,29%, với khối lượng giao dịch hơn 6,63 triệu CP

Tiếp đến, ACB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu giảm từ 21.100 đồng xuống còn 20.150 đồng, tương đương 4,50% chỉ sau một tuần.

Đáng chú ý, ACB ghi nhận ba phiên giảm mạnh vào các ngày 6/10, 8/10 và 9/10. Trong phiên cuối tuần, hơn 11,56 triệu cổ phiếu được giao dịch, phản ánh thanh khoản đáng kể trong bối cảnh thị giá suy yếu.

Đối với NAB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, thị giá giảm từ 12.500 đồng ngày 2/10 xuống 12.150 đồng ngày 9/10, tương đương 2,80%.

Đáng chú ý, sau nhịp tăng trong phiên 6/10, NAB liên tiếp điều chỉnh trong ba phiên còn lại của tuần. Riêng ngày 9/10, cổ phiếu giảm 1,62%, với khối lượng giao dịch hơn 2,85 triệu đơn vị.

Trong nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối, BID của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng ghi nhận xu hướng giảm giá.

Kết thúc phiên 9/10, BID đóng cửa ở mức 33.900 đồng, giảm 2,59% so với mức 34.800 đồng ngày 2/10. Trong tuần, cổ phiếu có những phiên đi ngang nhưng chưa thể phục hồi về mức giá cuối tuần trước.

Một trường hợp khác là STB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín. Cổ phiếu giảm từ 68.400 đồng xuống 67.300 đồng, tương đương 1,61% trong tuần.

Mặc dù STB có nhịp phục hồi trong phiên 8/10 và giữ giá tham chiếu trong phiên 9/10, kết quả giao dịch cả tuần vẫn ghi nhận mức giảm. Điều này phản ánh sự giằng co giữa lực mua và lực bán khi thị trường chưa xác lập xu hướng phục hồi rõ ràng.

Đáng chú ý, áp lực điều chỉnh không diễn ra đồng đều trong toàn bộ nhóm ngân hàng. Trong khi ACB, TPB, NAB, BID và STB mất giá, một số mã như VPB, HDB và MSB vẫn có diễn biến tích cực hơn trong tuần.

Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền đang lựa chọn cổ phiếu thay vì lan tỏa trên diện rộng. Vì vậy, đà giảm của một số mã ngân hàng không đồng nghĩa toàn bộ ngành đều suy yếu với cùng mức độ.

Áp lực bán chưa kết thúc, nhà đầu tư cần thận trọng

Một yếu tố đáng chú ý trong tuần là hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Tổng giá trị bán ròng đạt khoảng 13.921 tỷ đồng, nhưng riêng giao dịch khớp lệnh chỉ ghi nhận mức bán ròng khoảng 1.269 tỷ đồng.

Phần lớn chênh lệch đến từ các giao dịch thỏa thuận, trong đó có thương vụ bán thỏa thuận cổ phiếu MCH trị giá hơn 9.641 tỷ đồng trong phiên 9/10. Do đó, không thể đồng nhất toàn bộ giá trị bán ròng với áp lực bán trực tiếp qua phương thức khớp lệnh.

Đối với nhóm công nghệ, việc nhiều cổ phiếu đồng loạt giảm giá có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cần phân biệt biến động thị giá với triển vọng kinh doanh thực tế của từng doanh nghiệp.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng chịu tác động từ sự phân hóa dòng tiền, kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng, biên lãi ròng, chất lượng tài sản và triển vọng lợi nhuận. Những yếu tố này cần được đối chiếu với báo cáo tài chính và thông tin công bố chính thức trước khi xác định nguyên nhân giảm giá của từng cổ phiếu.

Bước sang tuần giao dịch 12–16/10/2026, khả năng duy trì vùng hỗ trợ quanh 1.715–1.750 điểm của VN-Index sẽ là yếu tố đáng theo dõi.

Nếu áp lực bán tiếp diễn trong khi dòng tiền chưa cải thiện rõ rệt, các cổ phiếu công nghệ và ngân hàng đã suy yếu có thể tiếp tục đối mặt với biến động lớn. Ngược lại, sự phục hồi về thanh khoản đi kèm lực cầu ổn định có thể tạo điều kiện cho những nhịp hồi phục kỹ thuật.

Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại, việc giá cổ phiếu giảm sâu chưa đủ để khẳng định đã hình thành vùng đáy, đặc biệt khi thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận giữa các nhóm ngành.