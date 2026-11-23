Nhà đầu tư theo dõi chỉ số chứng khoán tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á chật vật phục hồi trong phiên 23/11 sau đợt bán tháo tuần trước, trong đó cổ phiếu của các công ty công nghệ tiếp tục bị bán mạnh khi giới đầu tư theo dõi đà sụt giảm trên Phố Wall.

Chốt phiên, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,1% xuống 22.383,74 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,2% lên 3.538,95 điểm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 3,3% xuống 4.708,54 điểm. Thị trường Hàn Quốc có thời điểm sụt giảm hơn 5%, khi cổ phiếu của các tập đoàn ngành chip là SK hynix và Samsung tiếp tục bị bán mạnh. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Các nhà giao dịch vẫn lo ngại về các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất, cùng với các quy định chặt chẽ hơn dưới thời Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát.

Nhà sản xuất chip Nvidia vốn đang vướng vào bê bối là tâm điểm của đợt sụt giảm tại thị trường chứng khoán Mỹ cuối tuần trước, với cổ phiếu lao dốc 14%, góp phần khiến chỉ số Nasdaq Composite lần đầu tiên giảm xuống dưới mốc tham chiếu quan trọng. Chỉ số này đã mất gần 20% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng trước.

Ngay cả kết quả kinh doanh khả quan của Nvidia và thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đầy ấn tượng của Anthropic cũng không thể ngăn chặn đà trượt dốc này.

Các nhà giao dịch cũng lo ngại trước động thái của Bộ Thương mại Mỹ công bố quy định mới nhằm ngăn các doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng trung tâm dữ liệu tại nước ngoài để tiếp cận chip trí AI tiên tiến của Mỹ, từ đó hạn chế khả năng né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện hành.

Bà Fiona Cincotta, chuyên gia tại Forex.com, cho biết tâm lý lo ngại đang bao trùm lĩnh vực AI, trong bối cảnh các khoản chi tiêu vốn, quy mô đầu tư, lợi nhuận thu về và thời điểm hiện thực hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư này đang bị giám sát chặt chẽ hơn.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 23/11, chỉ số VN - Index tăng 8,35 điểm (0,49%) tăng 1.697,14 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 2,36 điểm (1,01%) xuống 232.23 điểm./.