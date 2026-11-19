Trong phiên giao dịch ngày 19/11, cổ phiếu của các doanh nghiệp công nghệ nhìn chung tăng điểm sau thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục của công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic. Tuy nhiên, tâm lý giao dịch vẫn thận trọng do tác động từ cuộc khủng hoảng tại tập đoàn Nvidia cũng như kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất sang năm tới.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại một công ty chứng khoán ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong đợt IPO thu hút sự chú ý lớn của thị trường, Anthropic, đơn vị phát triển mô hình AI Claude, đã định giá cổ phiếu ở mức 83 USD/cổ phiếu. Thương vụ giúp công ty huy động được hơn 80 tỷ USD và con số này có thể tăng lên hơn 100 tỷ USD, vượt qua đợt chào bán cổ phần quy mô lớn của SpaceX hồi tháng 6/2026.

Với mức giá trên, Anthropic được định giá khoảng 1.500 tỷ USD, trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới. Cổ phiếu của hãng dự kiến chính thức chào sàn muộn hơn trong ngày 19/11.

Tại châu Á, chứng khoán Tokyo và Seoul, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp liên quan đến AI hàng đầu khu vực, tăng điểm sau hai tuần biến động, nhờ đà đi lên của các hãng chip lớn như SK hynix, Samsung, Kioxia và Tokyo Electron. Kết thúc phiên 19/11, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,7% lên 59.444,21 điểm, chỉ số Kospi tại Seoul tăng 1,4% lên 5.137,89 điểm. Thị trường Singapore và Mumbai cũng ghi nhận sắc xanh.

Ngược lại, thị trường Đài Bắc, nơi niêm yết nhiều hãng sản xuất chip lớn, giảm mạnh khi nhà đầu tư lo ngại trước thềm hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, Sydney, Wellington, Manila, Bangkok và Jakarta cũng đồng loạt giảm điểm.

Đóng cửa phiên, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 2,0% xuống 22.841,62 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,3% xuống 3.577,62 điểm.

Chuyên gia Dan Ives tại công ty Yorkville Ives & Co nhận định thương vụ IPO của Anthropic là thắng lợi lớn trong ngắn hạn đối với ngành công nghệ và có thể giúp khôi phục phần nào niềm tin của nhà đầu tư rằng triển vọng tăng trưởng từ làn sóng AI chưa suy yếu, dù những rắc rối tại Nvidia vẫn phủ bóng lên toàn ngành.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích cổ phiếu cấp cao Malik Ahmed Khan của hãng Morningstar cho biết mức giá 83 USD/cổ phiếu cao hơn khung dự kiến ban đầu nhưng vẫn thấp hơn mức định giá hợp lý 92 USD mà hãng này ước tính. Tuy nhiên, ông lưu ý Anthropic cần duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh đồng thời kiểm soát chi phí phát triển và vận hành mô hình rất lớn, trong bối cảnh bức tranh cạnh tranh và bài toán kinh tế của AI tạo sinh vẫn còn nhiều bất định.

Trong tuần này, lĩnh vực AI chịu sức ép mạnh sau khi Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang từ chức liên quan đến các mối quan hệ ngoài luồng. Bê bối này làm gia tăng lo ngại về các khoản đầu tư khổng lồ đổ vào phát triển AI cũng như thời điểm những khoản chi này có thể mang lại lợi nhuận.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, tâm lý trên các sàn giao dịch còn bị ảnh hưởng bởi triển vọng lãi suất tại Mỹ khi các nhà hoạch định chính sách vẫn gặp khó khăn trong việc kéo giảm lạm phát, bất chấp giá dầu gần đây đi xuống. Biên bản cuộc họp tháng 10/2026 của Fed cho thấy "hầu hết" các nhà hoạch định chính sách đều cho rằng việc tiếp tục nâng lãi suất là cần thiết.

Thống đốc Fed Chris Waller nói với kênh truyền hình CNBC rằng ông có thể ủng hộ mức tăng 0,5 điểm phần trăm, trong khi Thống đốc Michael Barr cảnh báo việc thắt chặt chính sách thêm nữa có thể là phù hợp. Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cũng nhấn mạnh cần tiếp tục nâng lãi suất để đảm bảo chắc chắn lạm phát đang trên đà giảm dần về mục tiêu 2%.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 13,39 điểm (0,79%) xuống 1.689,62 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 3,79 điểm (1,56%) xuống 238,94 điểm.