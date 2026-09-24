Cổ phiếu công nghệ suy yếu, Nasdaq quay đầu giảm

Cổ phiếu công nghệ suy yếu, Nasdaq mất hơn 1%. Ảnh minh họa: AI

Kết phiên, chỉ số S&P 500 giảm 0,8% xuống 7.706 điểm, Nasdaq giảm 1,1% còn 26.936 điểm, trong khi Dow Jones mất 0,7% xuống 51.511 điểm. Đà giảm diễn ra sau 2 phiên Nasdaq lập đỉnh, cho thấy áp lực chốt lời và tâm lý thận trọng gia tăng.

Diễn biến tiêu cực đến từ thị trường năng lượng khi giá dầu tăng gần 4% trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, sau các phát biểu cứng rắn giữa Mỹ và Iran. Nhóm cổ phiếu năng lượng tăng theo giá dầu, nhưng không đủ bù đắp áp lực bán trên toàn thị trường.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất tăng mạnh sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ đạt mức cao nhất hơn 5 năm, làm dấy lên kỳ vọng FED sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 10.

Lợi suất trái phiếu 10 năm chạm mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2024.

Áp lực bán tập trung ở nhóm công nghệ và tiêu dùng. Cổ phiếu Alphabet giảm 3,8%, Amazon giảm 2,2%, trong khi chỉ số bán dẫn PHLX mất 1,2% với Nvidia giảm 1,5%. Các cổ phiếu liên quan du lịch như Expedia và Airbnb giảm hơn 7%.

Ở chiều ngược lại, Meta tăng nhẹ 1%, nối dài đà tăng trong tuần nhờ kỳ vọng vào trợ lý AI “Muse”. Tuy nhiên, công nghệ này cũng làm dấy lên lo ngại cạnh tranh đối với nhiều ngành dịch vụ và thương mại điện tử.

Nhà đầu tư hiện định giá khoảng 71% khả năng FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng tới, phản ánh kỳ vọng chính sách thắt chặt kéo dài khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Trong bối cảnh đó, thị trường tiếp tục chịu tác động đan xen từ địa chính trị, giá hàng hóa và chính sách tiền tệ, khiến xu hướng ngắn hạn vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.