Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 24/11, khi tâm lý thận trọng quay trở lại sau sự kiện ông Jensen Huang bất ngờ trở lại điều hành tập đoàn trí tuệ nhân tạo (AI) Nvidia chỉ vài ngày sau khi buộc phải từ chức. Giới đầu tư đang chuẩn bị tâm thế trước khả năng thị trường tiếp tục biến động trong lĩnh vực được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu này.

Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại Mỹ, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 2,3% xuống 23.523,72 điểm và chỉ số S&P 500 mất 1,1% xuống 7.156,36 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích nhẹ 0,2% lên 49.677,95 điểm.

Các thị trường chứng khoán chủ chốt tại châu Âu, nơi có tỷ trọng cổ phiếu công nghệ ít hơn nhiều so với châu Á và Mỹ, đồng loạt đóng cửa giảm điểm sau khi tăng theo Phố Wall trong phiên đầu tuần. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,1% xuống 10.467,07 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,1% xuống 8.040,49 điểm, còn chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) giảm 1,3% xuống 25.017,81 điểm.

Một ngày sau khi việc ông Huang được phục chức Tổng giám đốc (CEO) giúp cổ phiếu Nvidia tăng hơn 30% và bổ sung hơn 900 tỷ USD giá trị vốn hóa, sự hưng phấn đã lắng xuống khi mã cổ phiếu này giảm gần 9% vào giữa phiên. Những lo ngại về các cuộc điều tra pháp lý, nghi vấn liên quan đến tình báo Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu chip tiếp tục gây sức ép lên nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ.

Một doanh nghiệp lớn khác trong lĩnh vực công nghệ và AI là Anthropic cũng sụt giảm khoảng 12%, xuống còn 77,19 USD/cổ phiếu, thấp hơn mức giá 83 USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hồi tuần trước.

Ngoại trừ phiên tăng điểm ngày 23/11, nhóm cổ phiếu AI đã bị bán tháo mạnh trong suốt tháng 11/2026 do lo ngại về khả năng sinh lời cũng như lượng vốn lớn đổ vào lĩnh vực này.

Ngoài lĩnh vực công nghệ, tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp thông báo sẽ mua lại tập đoàn dược phẩm sinh học Insmed của Mỹ, đơn vị chuyên về các liệu pháp điều trị hô hấp, với giá 41 tỷ USD nhằm mở rộng danh mục phát triển thuốc mới. Cổ phiếu Sanofi chốt phiên tăng gần 10% sau thông tin này.

Ông Huang đã từ chức chưa đầy 2 tuần trước đó liên quan đến các mối quan hệ ngoài luồng, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai lên tiếng cho rằng cần đưa ông trở lại vị trí cũ.

Bà Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư tại Saxo Markets, nhận định sự trở lại của ông Huang giúp loại bỏ một trong những ẩn số lớn nhất đối với nhóm cổ phiếu AI. Theo bà, ông không chỉ là CEO của Nvidia mà có thể xem là người bán hàng lớn nhất cho toàn bộ hệ sinh thái AI, với các mối quan hệ cùng khách hàng, nhà cung cấp và bên cấp vốn rất khó thay thế.

Tuy nhiên, bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, cho rằng một mình ông Huang không thể nâng đỡ giao dịch cổ phiếu AI trong dài hạn và việc cổ phiếu Nvidia giảm trong ngày 24/11 là diễn biến dễ hiểu sau phiên tăng mạnh trước đó.

Giới phân tích nhìn chung đồng tình rằng việc ông Huang trở lại không đồng nghĩa các cuộc điều tra hay sự bất định bao trùm giao dịch cổ phiếu AI suốt 6 tháng qua sẽ chấm dứt. Nvidia hiện vẫn nằm trong diện giám sát của các cơ quan điều tra, bao gồm Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Quốc hội Mỹ, liên quan đến cáo buộc hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận các dòng chip cao cấp nhất của hãng.

Bất chấp đợt giảm giá mới nhất, một số nhà phân tích Phố Wall vẫn duy trì đánh giá tích cực về triển vọng Nvidia. Ông Dan Ives, chuyên gia phân tích tại Yorkville Ives & Co., đã nâng giá mục tiêu cổ phiếu từ 225 USD lên 250 USD và cho rằng giá có thể đạt 300 USD dưới sự lãnh đạo của ông Huang. Theo ông, những trở ngại lớn nhất hiện nay đối với Nvidia liên quan đến hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc và sự giám sát của Quốc hội Mỹ.

Ông Ives dự báo tổng chi tiêu cho hạ tầng công nghệ của các tập đoàn lớn có thể đạt khoảng 1.500 tỷ USD trong năm 2027. Ông cho rằng triển vọng Nvidia vẫn tích cực ngay cả khi một số dự án trung tâm dữ liệu bị hủy bỏ hoặc nguồn tài trợ cho hạ tầng AI bị thu hẹp.