Cổ phiếu công nghệ ngập sắc đỏ sau vụ việc Nvidia và áp lực thị trường

Cổ phiếu của loạt công ty công nghệ, AI liên tục chuyển đỏ sau vụ việc tại Nvidia và áp lực từ thị trường. Ảnh minh hoạ Getty Images.

Áp lực bán tháo bị thúc đẩy bởi báo cáo lạm phát nóng của Mỹ, làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới. Cùng với đó là những thông tin chấn động từ Nvidia khi "ông lớn" ngành chip phải thuê luật sư tiến hành điều tra nội bộ. Cuộc điều tra này liên quan đến Giám đốc điều hành Jensen Huang, người đang vướng vào cáo buộc có quan hệ tình cảm với một nữ doanh nhân Trung Quốc và được cho là trở thành mục tiêu của cơ quan đặc biệt nước ngoài, đồng thời quá trình phát triển một trung tâm dữ liệu tại Ohio (Mỹ) của hãng cũng đang gặp nhiều trở ngại.

Chỉ số Nasdaq Composite đã giảm 1% vào chiều 10/11 (giờ Mỹ). Trong tháng qua, sự biến động đã trở thành trạng thái bình thường mới của thị trường khi chỉ số này có 8 lần sụt giảm từ 1% trở lên và 6 lần tăng với biên độ tương tự.

Cổ phiếu Nvidia dẫn đầu đà giảm với mức 6,5%, đứng trước nguy cơ bốc hơi hơn 470 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong hai phiên giao dịch. Các tên tuổi lớn khác từng hưởng lợi mạnh mẽ từ làn sóng AI trong 8 tháng đầu năm nay cũng lao dốc: hãng máy chủ Dell Technologies giảm 4,8% (dù vẫn tăng 161% tính từ đầu năm) và hãng chip Sandisk giảm 4,5% (tăng 257% tính từ đầu năm).

Nhóm "neocloud" (các công ty hạ tầng AI quy mô nhỏ hơn) cũng chịu áp lực lớn trong tháng này do lo ngại về khả năng gọi vốn giữa bối cảnh thị trường thắt chặt. Cổ phiếu Iren giảm 10%, Nebius giảm 7% và CoreWeave trượt 3% ngay trước thềm công bố báo cáo tài chính. Cả ba công ty này đều đã bốc hơi ít nhất 40% giá trị kể từ khi Nasdaq đạt đỉnh gần nhất vào ngày 6/10.

Bức tranh u ám bao trùm toàn ngành khi tờ Telegraph đưa tin nhà cung cấp dịch vụ đám mây Nscale của Anh đang cân nhắc hoãn đợt IPO trị giá 35 tỷ USD. Ở một diễn biến khác, cổ phiếu hãng thiết bị điện GE Vernova giảm hơn 6% sau khi quỹ đầu tư SoftBank (Nhật Bản) điều chỉnh kế hoạch mua sắm thiết bị cho dự án nhà máy điện khí và trung tâm dữ liệu khổng lồ tại hạt Pike, Ohio.