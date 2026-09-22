Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ chứng khoán châu Á

Bảng điện tử tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Indonesia (IDX) ở Jakarta. Ảnh: Minh Thái – PV TTXVN tại Indonesia

Tuy nhiên, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất và đồng USD mạnh vẫn là những yếu tố được giới đầu tư theo dõi.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 10,19 điểm (0,15%) lên 7.017,91 điểm, sau khi có thời điểm tăng lên 7.171,44 điểm. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của chỉ số này. KOSPI mở cửa tăng hơn 2% nhưng sau đó thu hẹp phần lớn mức tăng khi nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức bán các cổ phiếu công nghệ lớn để chốt lời.

Đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh đối với trợ lý AI Muse của Meta Platforms kể từ khi ra mắt, qua đó khơi lại tâm lý lạc quan đối với lĩnh vực này và cổ phiếu bán dẫn. Theo ông Lee Kyung-min, chuyên gia phân tích tại Daishin Securities, việc Muse đứng đầu bảng xếp hạng trên App Store tại Mỹ đã làm gia tăng kỳ vọng rằng sự phổ biến của các trợ lý AI sẽ thúc đẩy nhu cầu CPU và máy chủ, qua đó củng cố tâm lý nhà đầu tư đối với chuỗi giá trị bán dẫn AI trong nước.

Thị trường Nhật Bản vẫn đóng cửa nghỉ lễ trong phiên này.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 0,06% lên 3.952,13 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 0,1% lên 25.077,21 điểm. Nhóm cổ phiếu AI tại Trung Quốc tăng vọt, sau khi Alibaba công bố chip AI được hãng mô tả là mạnh nhất nước này từ trước tới nay, tại hội nghị thường niên Apsara, cùng kế hoạch mở rộng công suất trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh diễn biến của nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Á cũng chịu tác động từ kỳ vọng về chính sách lãi suất của Mỹ và diễn biến giá dầu. Tuần trước, Fed đã tăng lãi suất và cảnh báo cuộc chiến chống lạm phát chưa kết thúc, qua đó để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang dự đoán xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 là 56%, tăng so với mức 43,5% một tuần trước. Trong phiên này, chỉ số USD ở mức 100,4 điểm, gần sát mức cao nhất trong 7 tuần.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang hướng sự chú ý tới cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra cuối tuần này tại Washington, sau khi các quan chức phụ trách kinh tế hai nước gặp nhau tại New York hôm 20/9 để thảo luận về thương mại và AI.

Tại thị trường trong nước, chiều 22/9, chỉ số VN-Index tăng 17,26 điểm (0,96%) lên 1.816,93 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 2,55 điểm (0,93%) lên 276,93 điểm.