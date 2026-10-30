Cổ phiếu công nghệ Mỹ sụt giảm mạnh, giá dầu giảm

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Thị trường chứng khoán Mỹ chịu nhiều áp lực trong phiên ngày thứ Năm (29/10). Tâm lý nhà đầu tư chịu nhiều áp lực từ thông tin về lợi nhuận doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Nasdaq hạ 1,38% xuống 26.184,72 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,3% xuống 7.720,39 điểm và như vậy khép lại chuỗi 3 ngày tăng điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ 132,54 điểm tương đương 0,25% xuống 52.342,56 điểm.

Trong nhóm cổ phiếu thuộc Dow Jones, cổ phiếu Alphabet hạ 12% sau khi công bố kết quả lợi nhuận và doanh thu thấp hơn kỳ vọng của giới chuyên gia. Công ty mẹ sở hữu Google này duy trì đầu tư cả năm nay ước tính từ 195 đến 205 tỷ USD.

Cổ phiếu Caterpillar lao dốc hơn 9%, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Dù tập đoàn công nghiệp này công bố doanh thu và lợi nhuận quý 3 vượt kỳ vọng, doanh số mảng xây dựng vẫn thấp hơn đôi chút so với dự báo.

Cổ phiếu Microsoft cũng đảo chiều giảm điểm sau khi tăng trong đầu phiên. Theo LSEG, tăng trưởng của mảng điện toán đám mây Azure đã giúp doanh thu và lợi nhuận quý I tài khóa, kết thúc vào tháng 9, vượt dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, cổ phiếu này chốt phiên giảm nhẹ.

Cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán đám mây chuyên biệt (neocloud) cũng chịu áp lực bán, sau khi cam kết chi tiêu vốn của Microsoft thấp hơn kỳ vọng, cho thấy các đối tác hạ tầng có thể mất nhiều thời gian hơn để hoàn thiện năng lực trung tâm dữ liệu. Cổ phiếu CoreWeave giảm khoảng 5%, trong khi Nebius mất hơn 5%.

Các kết quả kinh doanh được công bố trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng giám sát chặt chẽ xu hướng giao dịch cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Các quỹ ETF tập trung vào AI, như iShares Semiconductor ETF (SOXX) và Roundhill Memory ETF (DRAM), trải qua phần lớn tháng 10 trong trạng thái ảm đạm, trước khi phục hồi trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, trong phiên thứ Năm, cả hai quỹ đều giảm điểm, với SOXX mất hơn 1% và DRAM giảm hơn 4%.

“ Tôi cho rằng thị trường công nghệ trong tháng 10 và bước sang tháng 11 đang ở trạng thái tốt hơn, ổn định hơn so với tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang trở nên chọn lọc hơn nhiều”, ông Art Hogan, chiến lược gia thị trường trưởng tại B. Riley Wealth Management, nhận định.

“Nhìn chung, những lo ngại và tâm lý tiêu cực đối với lĩnh vực công nghệ đã giảm bớt. Nhưng cụ thể, các thông báo từ từng doanh nghiệp riêng lẻ vẫn có thể tạo ra những biến động đáng kể trên thị trường”, ông nói thêm.

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Phiên giao dịch ngày thứ Năm (29/10), giá dầu giảm trong một phiên giao dịch có nhiều biến động.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Đóng cửa phiên giao dịch, trên thị trường London, giá dầu Brent hạ 44 cent tương đương 0,38% xuống 114,88USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI hạ 78 cent tương đương 0,76% xuống 102USD/thùng. Trước đó trong phiên, cả hai loại dầu đã có lúc sụt hơn 2USD/thùng.

Hai tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil (XOM.N) và Chevron (CVX.N) đã hủy kế hoạch cử lãnh đạo tới tham dự triển lãm dầu khí lớn nhất Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào tuần tới do lo ngại về an ninh, hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết với Reuters.

Hôm thứ Năm, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura, nhà máy lọc dầu Rabigh, cơ sở của Aramco tại Abqaiq và các sân bay ở Saudi Arabia. Riyadh chưa xác nhận thông tin này.

Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, những thông tin về làn sóng tấn công mới đã giúp giá dầu phục hồi một phần mức giảm vào cuối phiên.

Trước đó, theo Wall Street Journal hôm thứ Tư, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư tới ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình. Thông tin được dẫn từ các quan chức Mỹ và những người am hiểu vấn đề.

“Giá dầu chịu áp lực trong phiên hôm nay khi các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông được nối lại”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định.

Một quan chức am hiểu tiến trình đàm phán cho biết, các nhà trung gian Qatar đã trình Iran dự thảo thỏa thuận mới nhằm chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Iran bác bỏ, cho rằng đây chỉ là những ý tưởng không thể chấp nhận và chưa đủ để cấu thành một đề xuất thực sự.

Ngoại trưởng Iran hôm thứ Tư cho biết Tehran vẫn tạo cơ hội để ngoại giao thành công, đồng thời để ngỏ khả năng hoàn tất kế hoạch 7 ngày trong thời gian chưa đầy một tuần nếu kế hoạch được thông qua.

Lo ngại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi thân Iran gia tăng, cùng nguy cơ chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đã hạn chế đà giảm của giá dầu.

Theo Wall Street Journal đưa tin vào ngày thứ Năm, quan chức quân sự cấp cao của Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng để trình bày các phương án quân sự đối với Iran. Thông tin được dẫn từ các quan chức Mỹ và những người trực tiếp nắm rõ cuộc họp.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đang chiến đấu chống lực lượng Houthi cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do nhóm này phóng về phía khu vực miền Đông Saudi Arabia vào sáng sớm thứ Năm. Giao tranh giữa hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.