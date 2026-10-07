Cổ phiếu công nghệ Mỹ diễn biến trái chiều trước giờ mở cửa

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong nhóm Magnificent Seven, cổ phiếu Apple tăng 0,6%, trong khi Meta Platforms giảm 0,1%, Alphabet giảm 0,5%, Nvidia giảm 0,6%, Amazon giảm 0,6%, Microsoft giảm 0,7% và Tesla giảm 0,8%.

Constellation Brands giảm 5,5% sau khi nhà sản xuất các thương hiệu bia Modelo Especial và Corona Extra tái xác nhận dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh cho cả năm. Công ty đồng thời công bố thỏa thuận mua lại SpikedAde, thương hiệu đồ uống pha vodka.

Cổ phiếu của Flutter Entertainment tăng khoảng 3% sau khi Citi Bank nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu này từ “trung lập” lên “mua”. Citi cho rằng đợt giảm giá cổ phiếu gần đây, do những quan ngại liên quan thị trường Brazil (Bra-xin) và kết quả thể thao tại Mỹ trong tháng 9, đã bị thị trường phản ứng quá mức.

Neogen tăng 13% sau khi công ty khoa học đời sống công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh trong quý I cao hơn dự báo của Phố Wall.

NetApp tăng 1,8% sau khi Evercore ISI nâng khuyến nghị từ “trung bình” lên “khả quan”, cho rằng triển vọng tăng trưởng của nhà cung cấp giải pháp lưu trữ và hạ tầng dữ liệu đang được củng cố.

Penguin Solutions tăng 4,2% sau khi công ty cung cấp thiết bị và giải pháp cho ngành bán dẫn công bố kết quả kinh doanh quý IV vượt dự báo, đồng thời đưa ra triển vọng tích cực cho thời gian tới.

Sigma Lithium tăng 4% sau khi công ty thông báo hoạt động trở lại sau khi một tòa án phúc thẩm tại Brazil duy trì hiệu lực các giấy phép môi trường liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, SpaceX giảm khoảng 2,4%. Theo những người am hiểu vấn đề, công ty vũ trụ của tỷ phú Elon Musk đang thảo luận với các ngân hàng và nhà đầu tư về khả năng huy động khoảng 40 tỷ USD để tài trợ cho việc mua chip Nvidia phục vụ hoạt động phát triển và mở rộng hạ tầng AI.

Thông tin về SpaceX thu hút sự chú ý trong bối cảnh nhu cầu chip AI tiếp tục tăng mạnh, đồng thời các công ty công nghệ lớn đang đẩy nhanh đầu tư vào trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán. Nếu được triển khai, khoản huy động 40 tỷ USD sẽ là một trong những đợt huy động vốn đáng chú ý của SpaceX và cho thấy quy mô vốn ngày càng lớn cần thiết để phát triển hạ tầng AI.

Nhìn chung, diễn biến trước giờ mở cửa cho thấy dòng tiền tiếp tục tập trung vào các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng từ AI, bán dẫn và hạ tầng dữ liệu, trong khi nhà đầu tư phản ứng mạnh với kết quả kinh doanh và những điều chỉnh khuyến nghị của các ngân hàng đầu tư.