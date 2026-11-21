Kết thúc phiên 20-11, Nasdaq Composite lao dốc 5,3%, xuống 22.617,73 điểm, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ giai đoạn đầu đại dịch Covid-19 năm 2020.

Tính chung cả tuần, Nasdaq mất 10%, S&P 500 giảm 8,6%, còn Dow Jones mất 8%. Đà lao dốc khiến Nasdaq giảm 2,7% từ đầu năm, trong khi S&P 500 và Dow Jones chỉ còn tăng lần lượt 0,9% và 0,2%.

Tâm điểm bán tháo là Nvidia, doanh nghiệp sản xuất chip hàng đầu phục vụ AI. Cổ phiếu hãng giảm 14% trong phiên cuối tuần và mất 23% trong cả tuần, đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Trong khi đó, cổ phiếu Anthropic, nhà phát triển chatbot Claude, giảm 9,2% trong phiên giao dịch thứ 2 sau IPO, đóng cửa ở mức 88,30 USD, chỉ nhỉnh hơn giá phát hành 83 USD/cổ phiếu.

Diễn biến này cho thấy thương vụ IPO được mong đợi của Anthropic không đủ sức khôi phục niềm tin vào triển vọng AI.

Theo giới phân tích, nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý từ tiềm năng tăng trưởng của AI sang khả năng sinh lời thực tế, khi các tập đoàn công nghệ phải chi hàng trăm tỷ USD cho trung tâm dữ liệu, chip và hạ tầng tính toán.

Chi phí vốn gia tăng, dấu hiệu căng thẳng tín dụng cùng những bất ổn về chính sách hạn chế xuất khẩu chip và xây dựng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài càng khiến áp lực bán tháo lan rộng sang toàn thị trường.