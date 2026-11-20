Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng phá kỷ lục, giá cổ phiếu của Anthropic tăng vọt 17% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên khi các nhà đầu tư cá nhân đổ xô nắm giữ cổ phiếu của "tân binh" này. Tuy nhiên, đà tăng của cổ phiếu Anthropic không tạo được lực đẩy cho các doanh nghiệp công nghệ có thâm niên hơn. Sự bất ổn bao trùm lĩnh vực công nghệ trong những tháng gần đây đã làm xói mòn niềm tin, khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ chìm sâu vào sắc đỏ.

Các nhà giao dịch cũng trở nên lo ngại trước động thái của Bộ Thương mại Mỹ nhằm hạn chế khả năng các công ty nước ngoài truy cập từ xa vào những chip máy tính AI tiên tiến nhất, điều được xem là một lỗ hổng mà nhiều người Mỹ cho rằng đã tạo điều kiện cho các công ty này lách các quy định kiểm soát xuất khẩu của liên bang. Hạn chế này được đặt ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ dưới sự kiểm soát của Đảng Dân chủ có thể sẽ áp đặt thêm các quy định khắt khe hơn đối với lĩnh vực AI.

Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao vụ việc liên quan đến Nvidia, trong bối cảnh bang California thông báo mở cuộc điều tra xem liệu công ty này có đánh lừa công chúng và các nhà đầu tư liên quan đến việc vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu chip của liên bang hay không.

Làn sóng bán tháo lan sang châu Á, đặc biệt là tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản vốn tập trung của những doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực AI. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 chốt phiên giảm 5,1%, xuống 56.436,65 điểm, khi cổ phiếu của tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank giảm tới 14,5%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm hơn 5% xuống 4.869,96 điểm, dưới áp lực từ cổ phiếu của SK hynix và Samsung.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,2% xuống 3.533,79 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,9% xuống 22.410,80 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11, chỉ số VN-Index giảm 0,83 điểm (0,05%) xuống 1.688,79 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 4,35 điểm (1,82%) xuống 234,59 (điểm).