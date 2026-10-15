Cổ phiếu công nghệ kéo Phố Wall đi xuống do lo ngại lãi suất tăng

Giao dịch viên làm việc tài sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm khi mất 1,9% xuống 26.692,87 điểm.

Chỉ số tổng hợp S&P 500 lùi 1,1% xuống 7.718,94 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,1% xuống 51.621,48 điểm.

Áp lực bán tháo tại Mỹ bùng phát sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi đã hành động hồi tháng trước.

Môi trường lãi suất cao kéo dài sẽ tác động tiêu cực đến nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), do các doanh nghiệp này cần nguồn vốn vay khổng lồ để xây dựng hạ tầng. Diễn biến đó đã đẩy các cổ phiếu nhóm này như CoreWeave, Nvidia và AMD đồng loạt lao dốc.

Trái ngược với Mỹ, các sàn giao dịch châu Âu đóng cửa trong sắc xanh.

Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,7% lên 10.724,86 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 0,6% lên 7.873,11 điểm và chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) nhích 0,2% lên 25.298,61 điểm. Lực đỡ của thị trường một phần đến từ báo cáo lợi nhuận kỷ lục của "gã khổng lồ" thiết bị bán dẫn ASML.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10, chỉ số VN - Index giảm 14,55 điểm (0,85%) xuống 1.704,87 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 0,91 điểm (0,34%) lên 265,16 điểm.