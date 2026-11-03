Cổ phiếu công nghệ kéo Nasdaq Composite giảm hơn 1%

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 2/11, chỉ số Nasdaq Composite đã giảm 1,07% xuống còn 25.164 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 mất 0,51% và đóng cửa ở mức 7.541 điểm.

Trước đó, cả hai chỉ số này từng có thời điểm tăng lần lượt 1,4% và 1,1%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đạt kết quả khả quan hơn khi tăng 214 điểm, tương đương 0,41%, lên mức 51.984 điểm.

Cổ phiếu của Nvidia và Meta Platforms (Facebook) đều giảm 1%. Apple, công ty dự kiến ​​công bố báo cáo thu nhập sau khi thị trường đóng cửa, đã giảm gần 2%. Cổ phiếu Marvell Technology tụt gần 13%, trong khi Lumentum mất 18% sau khi hai công ty thông báo về thương vụ Marvell mua lại Lumentum với trị giá 115 tỷ USD.

Cổ phiếu Oracle cũng mất 8% sau khi công ty cho biết kế hoạch phát hành 10 tỷ USD cổ phiếu phổ thông cùng 10 tỷ USD trái phiếu để tài trợ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà tăng từ các cổ phiếu thuộc nhóm "nền kinh tế truyền thống" như Sherwin-Williams và Home Depot đã thúc đẩy chỉ số Dow Jones, với mức tăng lần lượt là gần 6% và 3,6%. Các cổ phiếu Honeywell International, 3M và Boeing cũng đều đi lên hơn 2%.

Ông Chris Larkin, Giám đốc điều hành mảng giao dịch và đầu tư tại E-Trade, nhận định: "Triển vọng tăng giá dài hạn của thị trường chứng khoán có thể đã chịu một vài tác động tiêu cực trong những tuần gần đây, nhưng nhìn chung vẫn được duy trì. Thách thức hiện nay nằm ở động lực ngắn hạn — làm sao để duy trì đà tăng trong nhiều ngày liên tiếp mà không bị gián đoạn bởi các yếu tố như giá dầu tăng vọt, lo ngại về chi tiêu cho AI, lạm phát hay các vấn đề địa chính trị".

Ông Larkin cho biết thêm: “Thị trường vẫn còn phải đối mặt với nhiều ‘yếu tố gây biến động’ tiềm tàng - bao gồm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và dữ liệu việc làm trong tuần này - nhưng khả năng chống chịu trước áp lực mà không bị sụp đổ là một tín hiệu tích cực”.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 3/11. Theo dự đoán, Đảng Dân chủ có khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi kết quả tại Thượng viện vẫn còn là ẩn số.

Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 7,63%, đóng cửa ở mức 104,77 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 7,36%, chốt phiên tại 96,46 USD/thùng.

Giá dầu sụt giảm trong bối cảnh xuất hiện hy vọng rằng Mỹ và Iran có thể nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump “vẫn chưa đưa ra quyết định” tấn công Iran và Washington ưu tiên giải quyết xung đột một cách “hòa bình”. Truyền thông nhà nước Iran cũng dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này cho biết, một thỏa thuận với Mỹ là khả thi nếu phía Mỹ “thể hiện thiện chí”.