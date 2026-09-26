Cổ phiếu công nghệ kéo chứng khoán Mỹ đi lên

Kết phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,49% lên 7.742 điểm, Nasdaq Composite tăng 0,47% lên 27.064 điểm, trong khi Dow Jones tăng 0,91% lên 51.819 điểm. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh thị trường trải qua tuần giao dịch nhiều biến động, khi nhà đầu tư vừa kỳ vọng vào tiềm năng AI, vừa lo ngại tác động của xung đột địa chính trị và lãi suất tăng.

Nhóm cổ phiếu công nghệ đóng vai trò dẫn dắt, trong đó Microsoft tăng mạnh sau khi giới thiệu loạt tính năng mới cho ứng dụng Copilot, bao gồm công cụ lập trình và tác nhân AI hoạt động liên tục. Akamai Technologies cũng bứt phá nhờ thỏa thuận dịch vụ đám mây trị giá 11,6 tỷ USD với công ty AI Anthropic, mở ra khả năng hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực hạ tầng AI.

Một số cổ phiếu khác như Qualcomm và Dell cũng ghi nhận mức tăng tích cực, phản ánh kỳ vọng chi tiêu cho hạ tầng công nghệ tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, Meta Platforms giảm nhẹ sau khi đã tăng khoảng 13% trong tuần nhờ phản hồi tích cực với sản phẩm AI Muse.

Dù vậy, các yếu tố vĩ mô vẫn tạo sức ép lên thị trường. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,196%, mức cao nhất trong gần 2 thập niên, trong khi giá dầu Brent duy trì trên 100 USD/thùng. Thị trường hiện dự báo khoảng 66% khả năng FED sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm ít nhất 0,25 điểm % trong tháng 10.

Ở chiều tích cực, thông tin Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán nhằm hạ nhiệt xung đột, bao gồm khả năng mở lại eo biển Hormuz, đã hỗ trợ phần nào tâm lý nhà đầu tư. Bên cạnh đó, dữ liệu cho thấy chi tiêu đầu tư liên quan AI tăng mạnh cũng góp phần củng cố kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Giới phân tích cho rằng AI vẫn là động lực chính của thị trường trong ngắn hạn, song rủi ro từ lãi suất cao và địa chính trị sẽ tiếp tục chi phối diễn biến trong thời gian tới.