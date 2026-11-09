Cổ phiếu công nghệ hồi phục sau đợt sụt giảm mạnh trong tuần trước

Bảng điện tử hiển thị chỉ số Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,3% lên 59.775,5 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,1% xuống 24.448,95 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,3% lên 3.660,79 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,8% xuống 5.018,85 điểm.

Các nhà sản xuất chip và những công ty liên quan đến làn sóng đầu tư vào AI đã chịu đòn giáng mạnh trong những phiên giao dịch sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ hôm 3/11, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội và có thể sẽ kiểm soát kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng của các công ty công nghệ. Sau khi giảm mạnh vào ngày 5/11, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã ổn định hơn vào cuối tuần trước và hầu hết các thị trường châu Á vốn cũng chịu tác động mạnh vào ngày 6/11 cũng có diễn biến tương tự khi bước vào tuần mới.

Bà Sally Auld, chuyên gia tại ngân hàng National Australia Bank, nhận định trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao để xác định xem đà tăng hiện tại chỉ đơn thuần là nhờ hoạt động mua vào khi giá thấp hay là khởi đầu cho một xu hướng bền vững hơn. Những lo ngại về quy định đối với lĩnh vực AI, cùng với triển vọng về chi tiêu vốn và dòng tiền tự do, là các yếu tố thúc đẩy xu hướng giảm thiểu rủi ro trong những tuần gần đây. Nhiều khả năng, các vấn đề này sẽ chưa thể sớm được giải quyết một cách rõ ràng.

Một yếu tố gây thêm sự bất ổn trên thị trường là thông tin Hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành điều tra liệu ông Jensen Huang có trở thành mục tiêu trong một chiến dịch tình báo của nước ngoài hay không. Ông Dan Ives, chuyên gia phân tích công nghệ tại ngân hàng đầu tư Yorkville Ives, nhận định rằng cuộc khủng hoảng này ít nhất sẽ châm ngòi cho hàng loạt cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ, đồng thời tạo áp lực lên cổ phiếu vì nhiều lý do khác nhau.

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao số liệu lạm phát mới nhất từ Mỹ, sau khi báo cáo công bố cuối tuần trước cho thấy nền kinh tế nước này đã tạo ra số lượng việc làm trong tháng 10/2026 vượt xa dự báo. Những số liệu này sẽ đóng vai trò then chốt để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định xem có tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 12 tới hay không. Các nhà giao dịch dự báo khả năng Fed nâng lãi suất là 80%.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 9/11, chỉ số VN-Index giảm 11,04 điểm (0,64%) xuống 1.714,32 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,49 điểm (0,58%) xuống 255,24 điểm.