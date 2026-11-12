Cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà phục hồi, S&P 500 tăng 1,3%

Phố Wall khởi sắc khi nhóm cổ phiếu công nghệ và doanh nghiệp liên quan đến AI dẫn dắt đà phục hồi của thị trường - Ảnh: AP

Phố Wall đồng loạt tăng điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên tăng điểm tích cực trong ngày 11/11 (giờ Mỹ), khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào AI. Động lực này giúp các chỉ số chính tiếp tục phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trong tuần trước, xuất phát từ những lo ngại về triển vọng tăng trưởng và khả năng duy trì lợi nhuận của ngành AI.

Các chỉ số S&P 500 tăng 98,45 điểm, tương đương 1,3%, lên 7.619,38 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng mạnh hơn, thêm 400,31 điểm, tương đương 1,6%, lên 25.466,19 điểm. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average tăng 254,60 điểm, tương đương khoảng 0,5%, lên 52.486,49 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ cũng tăng 0,9%, lên 2.846,26 điểm.

Diễn biến trên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể sau những phiên giao dịch đầy biến động. Đáng chú ý, S&P 500 hiện chỉ còn cách khoảng 2,6% so với mức đóng cửa cao kỷ lục thiết lập trong tháng trước. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang từng bước lấy lại những gì đã mất trong đợt điều chỉnh gần đây.

Động lực tăng điểm tập trung chủ yếu ở nhóm công nghệ và các doanh nghiệp liên quan đến hạ tầng AI. Sau giai đoạn chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu công nghệ đã thu hút trở lại sự quan tâm của nhà đầu tư, nhất là khi một số doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng.

Diễn biến tích cực của Nasdaq, với mức tăng cao nhất trong ba chỉ số chủ chốt, phản ánh sự cải thiện rõ nét của dòng tiền đối với nhóm cổ phiếu tăng trưởng. Trong khi đó, Dow Jones tăng khiêm tốn hơn, cho thấy đà phục hồi chưa hoàn toàn lan tỏa đồng đều giữa các nhóm ngành.

CoreWeave tạo cú hích cho nhóm cổ phiếu AI

Tâm điểm của phiên giao dịch là cổ phiếu CoreWeave, doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và cho thuê năng lực xử lý từ các chip AI. Cổ phiếu này tăng tới 24,7%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong hơn ba tháng, sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh khả quan hơn dự báo và nâng triển vọng doanh thu cả năm.

Theo Reuters, CoreWeave cũng đưa ra kỳ vọng đạt lợi nhuận điều chỉnh trong nửa đầu năm 2028. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng nhu cầu mạnh mẽ cùng các cam kết từ khách hàng sẽ tạo nền tảng hỗ trợ kế hoạch mở rộng hoạt động, dù chiến lược đầu tư hạ tầng AI đòi hỏi nguồn vốn lớn.

Thông tin này có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường, bởi một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu công nghệ lao dốc trong tuần trước chính là những nghi ngại về hiệu quả kinh tế của các khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI. Nhà đầu tư lo ngại chi phí vốn ngày càng cao, trong khi thời gian thu hồi vốn và khả năng tạo lợi nhuận của các dự án vẫn còn nhiều bất định.

Kết quả kinh doanh của CoreWeave phần nào giúp xoa dịu những lo ngại đó, đồng thời kích hoạt lực cầu đối với nhóm cổ phiếu liên quan. Theo Reuters, cổ phiếu Nebius Group tăng 15,4%, Applied Digital tăng 7,4%. Chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor Index tăng 5,7%, ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 3/11, với tất cả các cổ phiếu thành phần đều tăng giá.

Đáng chú ý, cổ phiếu Nvidia cũng phục hồi sau hai phiên giảm mạnh liên tiếp, trong đó doanh nghiệp này từng mất khoảng 430 tỷ USD vốn hóa thị trường. Sự ổn định trở lại của Nvidia góp phần cải thiện tâm lý đối với toàn bộ nhóm cổ phiếu bán dẫn, vốn có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của Nasdaq và S&P 500.

Chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 tăng 2,7%, trở thành nhóm ngành có mức tăng tốt nhất trong 11 nhóm ngành chính. Đây cũng là phiên tăng thứ ba trong bốn phiên gần nhất của nhóm công nghệ. Trong khi đó, chỉ số đo lường mức độ biến động CBOE Volatility Index (VIX) tiếp tục giảm phiên thứ tư liên tiếp, xuống 17,49 điểm, cho thấy áp lực phòng vệ rủi ro trên thị trường đã dịu bớt.

Tuy nhiên, đà phục hồi chưa đồng nghĩa với việc những bất ổn đối với ngành AI đã được giải quyết. Thị trường vẫn phải cân nhắc giữa triển vọng tăng trưởng dài hạn của công nghệ mới và áp lực chi phí vốn, cạnh tranh cũng như khả năng sinh lời thực tế của các doanh nghiệp.

Diễn biến trái chiều giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn cũng cho thấy dòng tiền vẫn có sự chọn lọc. Một số cổ phiếu công nghệ lớn chưa tham gia đầy đủ vào nhịp phục hồi, trong khi nhóm doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và dịch vụ phục vụ AI nổi lên như tâm điểm thu hút dòng tiền.

Dù vậy, xét trên bình diện rộng, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Số cổ phiếu tăng giá vượt số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,48/1 trên sàn New York Stock Exchange và 1,77/1 trên Nasdaq. S&P 500 ghi nhận 17 cổ phiếu lập đỉnh 52 tuần mới và không có cổ phiếu nào lập đáy mới. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy lực cầu không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu dẫn dắt.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 11/11 cho thấy Phố Wall đang lấy lại đà phục hồi nhờ triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp AI và lực cầu quay trở lại nhóm công nghệ. Tuy nhiên, những lo ngại về hiệu quả đầu tư AI, áp lực lạm phát và khả năng Fed tăng lãi suất vẫn là các biến số quan trọng. Trong ngắn hạn, diễn biến lợi nhuận doanh nghiệp cùng các tín hiệu chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục quyết định khả năng duy trì nhịp tăng của thị trường chứng khoán Mỹ.