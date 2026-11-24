Ông Jensen Huang phát biểu tại cuộc họp báo ở Gyeongju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Cổ phiếu của các công ty công nghệ đã tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 24/11, nối tiếp đà tăng trước đó của chứng khoán Mỹ sau thông tin ông Jensen Huang được phục chức Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Nvidia.

Việc ông Huang – một nhân vật tầm cỡ của Thung lũng Silicon tuyên bố từ chức hôm 12/11 đã gây ra một cú sốc lớn trên các thị trường tài chính và giáng một đòn mạnh vào nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) – vốn đang chịu nhiều áp lực trước những lo ngại về khả năng sinh lời cũng như nguồn vốn khổng lồ đổ vào lĩnh vực này.

Tuy nhiên, thông tin về sự trở lại của ông – được công bố ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch ngày 23/11 trên thị trường chứng khoán Mỹ – đã thổi bùng đà tăng trên thị trường cổ phiếu, đẩy giá cổ phiếu của Nvidia tăng vọt tới 31,5% và giúp giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn này tăng thêm hơn 900 tỷ USD.

Thị trường châu Á, sau khi khởi đầu tuần giao dịch khá ảm đạm, cũng nhanh chóng nối gót đà tăng này. Nổi bật nhất là thị trường Đài Bắc (Trung Quốc) với mức tăng bứt phá 9% nhờ hai gã khổng lồ sản xuất chip TSMC và MediaTek tăng gần 10%.

Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul (Hàn Quốc) ghi nhận mức tăng hơn 6% lên 5.006,53 điểm nhờ sự bứt tốc mạnh mẽ của các cổ phiếu trụ cột như SK hynix và Samsung.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 ở Tokyo đóng cửa tăng gần 4% lên 58.644,63 điểm, nhờ đà tăng đột biến 12,5% của Advantest, 7,7% của Tokyo Electron và 10% của Kioxia.

Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) cũng tăng 0,3% lên 3.548,37 điểm. Các thị trường Sydney, Singapore, Wellington, Bangkok và Manila cũng hòa chung không khí khởi sắc.

Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) lại giảm 0,7% xuống 22.219,65 điểm, do các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc không tận dụng được làn sóng phục hồi toàn cầu.

Bà Charu Chanana, chuyên gia tại Saxo Markets, nhận định rằng sự trở lại của ông Jensen Huang đã loại bỏ một trong những ẩn số lớn nhất đang đè nặng lên nhóm cổ phiếu AI.

Bà nhấn mạnh rằng sự trở lại của ông đặc biệt được hoan nghênh đối với nhóm cổ phiếu công nghệ châu Á, vốn có nhiều mã từng chịu thiệt hại lây lan từ cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại Nvidia.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý thêm rằng việc ông Huang trở lại vị trí điều hành không đồng nghĩa với việc chấm dứt các cuộc điều tra hay những bất ổn đã bao trùm thị trường AI suốt sáu tháng qua.

Tập đoàn này hiện vẫn đang nằm trong tầm ngắm giám sát của các cơ quan điều tra, bao gồm cả Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Quốc hội Mỹ.