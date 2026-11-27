Dù mở cửa tăng nhẹ lên 12.900 đồng và có lúc chạm mốc 13.100 đồng, cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM bất ngờ bị bán tháo mạnh từ sau 10h sáng, có thời điểm giảm chạm mức giá sàn 11.950 đồng/cp, trước khi lực cầu bắt đáy giúp thu hẹp đà giảm về cuối ngày.

Cổ phiếu CII giảm sâu, nhà đầu tư chú ý hai thông tin về vốn và Thủ Thiêm.

Riêng trong phiên sáng đã có hơn 20,4 triệu cổ phiếu được sang tay (gấp đôi trung bình 10 phiên liền trước). Tổng giá trị giao dịch cả phiên đạt khoảng 280 tỷ đồng.

So với vùng giá quanh 13.600 - 13.750 đồng ghi nhận vào giữa tháng 11/2026, CII đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt. Mức giá hiện tại cũng đang tiệm cận vùng đáy 52 tuần.

Cổ phiếu CII biến động mạnh trong bối cảnh hai thông tin được thị trường quan tâm là việc CII thay đổi phương án phân bổ nguồn tiền vừa huy động từ trái phiếu chuyển đổi và thông tin ba lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

Trước đó, CII công bố điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mã CII426001. Doanh nghiệp đã phân phối thành công 52,17 triệu trái phiếu trên tổng số hơn 67,19 triệu trái phiếu chào bán, tương ứng tỷ lệ 77,65%, thu về hơn 5.217 tỷ đồng từ 3.160 nhà đầu tư.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 25 năm, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Đáng chú ý, lãi suất được áp dụng ở mức 0%/năm trong 3 năm đầu tiên và tăng lên 14,5%/năm từ các kỳ tính lãi tiếp theo.

Theo phương án ban đầu, toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, phục vụ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tuy nhiên, trong phương án điều chỉnh, CII chỉ dành 4.000 tỷ đồng cho dự án này, dự kiến giải ngân từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Khoảng 1.217,7 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho ba khoản đầu tư khác. Trong đó, 300 tỷ đồng được sử dụng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm; 500 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) và 417,7 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest).

Việc điều chỉnh diễn ra khi CII đang chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch đầu tư hạ tầng giai đoạn 2027-2032. Doanh nghiệp dự kiến tham gia 5 dự án giao thông với tổng vốn đầu tư gần 170.000 tỷ đồng.

Diễn biến trên thị trường bất động sản Thủ Thiêm cũng là yếu tố được chú ý bởi CII có hoạt động đầu tư tại khu vực này thông qua các dự án BT và doanh nghiệp liên quan.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, ba lô đất không có nhà đầu tư đăng ký gồm lô 3-5, 3-8 và 3-12. Trong đó, lô 3-12 có diện tích hơn 10.059 m², giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ đồng/m². Lô 3-8 có giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, còn lô 3-5 có giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng.

Chỉ có lô 3-9, diện tích hơn 5.009 m², ghi nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, với giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng. Tổng giá khởi điểm của cả bốn lô đất vượt 16.666 tỷ đồng.

Việc ba lô đất không có người đăng ký cho thấy mức giá khởi điểm hàng nghìn tỷ đồng, đặc biệt ở phân khúc khoảng 1 tỷ đồng/m², vẫn là rào cản đáng kể đối với các nhà đầu tư. Đây cũng là diễn biến có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về khả năng khai thác thương mại quỹ đất tại Thủ Thiêm.

Đáng chú ý, trong phương án sử dụng vốn trái phiếu vừa điều chỉnh, CII dành 300 tỷ đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm để đầu tư hạ tầng khu dân cư phía Bắc, thuộc khu chức năng 3 và 4, đồng thời hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2026, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam của CII đạt 578,6 tỷ đồng, tăng 41,3% so với đầu năm.

Như vậy, dù đang định hướng mở rộng đầu tư vào các dự án giao thông quy mô lớn, CII vẫn tiếp tục bố trí nguồn lực cho hoạt động đầu tư tại Thủ Thiêm. Tuy nhiên, khả năng khai thác quỹ đất và thu hồi vốn sẽ phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện hạ tầng, thủ tục pháp lý cũng như sức hấp thụ của thị trường bất động sản.

Ở góc độ tài chính, sau đợt phát hành trái phiếu, tổng nợ của CII tăng 11%, lên gần 35.100 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng gần 32%, đạt khoảng 17.400 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết trái phiếu chuyển đổi được ghi nhận thành hai cấu phần nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, trong đó phần nợ ước tính khoảng 20% tổng giá trị huy động.

Việc lãi suất trái phiếu tăng lên 14,5%/năm sau 3 năm đầu tiên cũng là yếu tố cần theo dõi khi đánh giá chi phí vốn trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh CII dự kiến tham gia danh mục dự án hạ tầng có tổng mức đầu tư gần 170.000 tỷ đồng giai đoạn 2027-2032.