Cổ phiếu chuyển thế hệ, thị trường chứng khoán xuất hiện biến số mới

Theo Knight Frank, Việt Nam có 1.233 người siêu giàu, sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên. Sự gia tăng của nhóm tài sản lớn cùng quá trình chuyển giao giữa các thế hệ doanh nhân đang tạo ra một thay đổi đối với thị trường chứng khoán: lượng cổ phiếu tại các doanh nghiệp đầu ngành có thể được phân bổ lại giữa những thành viên trong gia đình sáng lập.

Tài sản chuyển giao, quyền lực doanh nghiệp thay đổi dần

Đối với các tập đoàn tư nhân lớn, cổ phiếu không chỉ là tài sản đầu tư mà còn gắn với quyền biểu quyết và khả năng kiểm soát doanh nghiệp. Vì vậy, một giao dịch chuyển nhượng hoặc thừa kế cổ phiếu quy mô lớn có thể khiến thị trường quan tâm đến cơ cấu cổ đông, mức độ tập trung quyền lực và định hướng quản trị trong tương lai.

Khi thế hệ F2 dần nắm giữ những lượng cổ phiếu lớn, thị trường đặt ra bài toán mới về quyền kiểm soát, quản trị và định giá doanh nghiệp.

Chẳng hạn, tại Tập đoàn Hòa Phát (HPG), ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Trần Đình Long đã tích lũy lượng cổ phiếu HPG đáng kể qua nhiều đợt mua vào. Theo dữ liệu sở hữu được công bố, đến đầu tháng 10/2026, ông Minh nắm giữ hơn 230,6 triệu cổ phiếu, tương đương 2,73% vốn điều lệ Hòa Phát.

Gần nhất, ông Minh đăng ký mua thêm 50 triệu cổ phiếu HPG, dự kiến từ ngày 7/10 đến 5/11/2026. Đây là giao dịch cần theo dõi bởi nó thể hiện sự gia tăng sở hữu của thành viên thế hệ kế tiếp tại một doanh nghiệp có vốn hóa lớn trên sàn. Tuy nhiên, cần chờ công bố kết quả giao dịch để xác định số lượng cổ phiếu thực tế đã mua.

Tại Techcombank (TCB), thế hệ F2 cũng đã xuất hiện trong cơ cấu cổ đông. Những giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu giữa các thành viên gia đình Chủ tịch Hồ Hùng Anh cho thấy tài sản có thể dịch chuyển đáng kể ngay cả khi quyền điều hành doanh nghiệp chưa thay đổi.

Những trường hợp này cho thấy thế hệ kế nghiệp không còn chỉ đứng sau hậu trường mà đang trực tiếp tham gia vào cấu trúc sở hữu của các doanh nghiệp niêm yết.

Đối với nhà đầu tư, điểm cần theo dõi không chỉ là ai đang sở hữu cổ phiếu mà còn là sự thay đổi trong quyền biểu quyết, vị trí tại HĐQT, các giao dịch giữa những người có liên quan và khả năng xuất hiện những quyết định chiến lược mới.

Theo ông Ngô Thế Triệu, Founder & CEO Optima Wealth Partners, các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn được hình thành từ ý tưởng, quyết định đầu tư và năng lực điều hành của một cá nhân hoặc nhóm người nhất định. Vì vậy, quyền quản trị và ra quyết định thường tập trung vào một số ít người, khiến quá trình chuyển giao trở nên phức tạp.

Nhận định này cho thấy rủi ro lớn nhất của các doanh nghiệp gia đình không nhất thiết nằm ở việc cổ phiếu chuyển sang tay người khác, mà ở khả năng duy trì sự ổn định trong điều hành sau khi quyền sở hữu thay đổi.

Ở góc độ thị trường, việc chuyển giao cổ phiếu giữa các thành viên gia đình cũng cần được phân biệt với giao dịch mua bán trên sàn. Nếu cổ phiếu được chuyển nhượng ngoài thị trường, giao dịch có thể không tạo ra áp lực cung cầu trực tiếp như một đợt bán cổ phiếu quy mô lớn. Song nếu người nhận tài sản có nhu cầu tái cơ cấu danh mục, lượng cổ phiếu đưa ra thị trường có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản và diễn biến giá.

Do đó, không thể mặc định chuyển giao tài sản sẽ tạo ra tác động tích cực hoặc tiêu cực đến giá cổ phiếu. Điều quan trọng là quy mô giao dịch, phương thức chuyển giao, tỷ lệ sở hữu sau giao dịch và mục tiêu của cổ đông mới.

Thế hệ F2 và bài toán định giá doanh nghiệp trong dài hạn

Một trong những yếu tố quan trọng trong định giá doanh nghiệp gia đình là mức độ phụ thuộc vào người sáng lập.

Ở nhiều tập đoàn lớn, thị trường thường đánh giá cao năng lực điều hành, tầm nhìn và khả năng ra quyết định của nhà sáng lập. Tuy nhiên, khi người sáng lập dần rút khỏi hoạt động điều hành, nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi liệu thế hệ kế nhiệm có duy trì được tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp hay không.

Đây là lúc rủi ro kế nhiệm có thể trở thành một yếu tố trong định giá cổ phiếu. Nếu doanh nghiệp không có cơ chế chuyển giao rõ ràng, thiếu đội ngũ quản trị đủ năng lực hoặc phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân, nhà đầu tư có thể yêu cầu mức chiết khấu cao hơn đối với giá trị doanh nghiệp. Ngược lại, một quá trình kế nhiệm minh bạch, có chuẩn bị và được hỗ trợ bởi hệ thống quản trị chuyên nghiệp có thể giúp giảm bớt rủi ro này.

Luật sư Trần Thanh Tùng, thành viên GV Lawyers, từng chỉ ra những thách thức trong quá trình chuyển giao tài sản, bao gồm quyền lực, năng lực và lợi ích. Đối với doanh nghiệp niêm yết, ba yếu tố này có thể tác động trực tiếp đến sự ổn định trong quản trị và niềm tin của cổ đông.

Điều đó đặt ra câu hỏi: thị trường sẽ định giá thế nào đối với những doanh nghiệp có thế hệ kế nhiệm sở hữu lượng cổ phiếu lớn nhưng chưa chứng minh được năng lực điều hành?

Câu trả lời không nằm ở tuổi tác hay quan hệ gia đình, mà ở kết quả kinh doanh và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông.

Thế hệ F2 có thể mang đến tư duy quản trị mới, kinh nghiệm quốc tế và khả năng ứng dụng công nghệ. Nhưng những lợi thế này chỉ thực sự có ý nghĩa nếu được chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu, cải thiện biên lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Ở góc độ đầu tư, nhà đầu tư cần theo dõi một số chỉ tiêu cơ bản như lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), dòng tiền hoạt động, tỷ lệ nợ vay, hiệu quả đầu tư và khả năng duy trì cổ tức. Đây là những yếu tố phản ánh chất lượng vận hành thực tế, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng về người kế nhiệm.

Bên cạnh đó, quá trình chuyển giao tài sản cũng có thể tạo ra sự thay đổi trong chiến lược phân bổ vốn của các gia đình doanh nhân. Những cổ đông trẻ có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu doanh nghiệp gia đình, nhưng cũng có khả năng đa dạng hóa danh mục hoặc đầu tư vào các lĩnh vực mới.

Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nắm giữ cổ phiếu dài hạn, đặc biệt tại những doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu cô đặc. Tuy nhiên, cần thận trọng khi suy luận rằng thế hệ F2 sẽ bán cổ phiếu để tái đầu tư hoặc chuyển dòng tiền sang thị trường chứng khoán. Quyết định phân bổ vốn phụ thuộc vào chiến lược riêng của từng gia đình và điều kiện thị trường.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Chứng Khoán An Bình, thế hệ nhà đầu tư mới có xu hướng chú trọng hơn đến tính bền vững, cá nhân hóa và minh bạch dữ liệu. Ông cho rằng hoạt động tư vấn tài chính đang chuyển từ mô hình “may sẵn”, chủ yếu phân loại khách hàng theo khẩu vị rủi ro và gợi ý mã cổ phiếu, sang mô hình “may đo”, xuất phát từ mục tiêu tài chính và hệ giá trị của từng nhà đầu tư.

Xu hướng này có thể khiến doanh nghiệp niêm yết phải nâng cao chất lượng công bố thông tin và quản trị nếu muốn duy trì sức hấp dẫn đối với dòng vốn dài hạn.

Với thị trường chứng khoán, sự chuyển giao tài sản nghìn tỷ vì thế không nên chỉ được nhìn nhận như một câu chuyện về người giàu. Đây còn là phép thử đối với chất lượng quản trị doanh nghiệp, tính minh bạch của thị trường và khả năng duy trì giá trị qua nhiều thế hệ.

Trong ngắn hạn, giao dịch chuyển giao cổ phiếu có thể tạo ra những thay đổi về cơ cấu sở hữu nhưng chưa chắc tác động trực tiếp đến giá. Trong dài hạn, điều quyết định định giá vẫn là năng lực tạo lợi nhuận, dòng tiền và triển vọng tăng trưởng.