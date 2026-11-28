Ảnh minh hoạ: Florence Lo/Reuters.

Chứng khoán Trung Quốc đã phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi giới chức Trung Quốc cam kết hỗ trợ thị trường thông qua các quỹ nhà nước.

Chỉ số STAR, nhóm chỉ số chứng khoán theo dõi các doanh nghiệp khoa học và công nghệ niêm yết trên Sàn giao dịch Khoa học và Công nghệ Thượng Hải (SSE STAR Market), đã tăng 14%, dẫn đầu là đà tăng của các nhà sản xuất chip Trung Quốc như CXMT, Cambricon và SMIC.

Trong khi đó, chỉ số CSI Semiconductor 40, theo dõi 40 cổ phiếu ngành bán dẫn Trung Quốc, tăng tới 17,6%. Đây là mức tăng mạnh nhất trong một phiên kể từ khi chỉ số này được thống kê, vượt qua kỷ lục gần 17% được thiết lập vào cuối năm 2024, theo dữ liệu của Wind Information.

Theo cập nhật của CNBC, đà tăng lan rộng trên cả thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Chỉ số Hang Seng tăng 2%, trong khi chỉ số CSI 300 tăng 4%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2024.

Tuần trước, Mỹ công bố một quy định mới nhằm tiếp tục hạn chế các công ty Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến, bao gồm cả hạn chế các công ty Trung Quốc sử dụng dịch vụ của các trung tâm dữ liệu nước khác nhưng sử dụng những dòng chip mà Mỹ hạn chế. Động thái này càng gia tăng sức ép buộc Bắc Kinh đẩy nhanh mục tiêu tự chủ trong lĩnh vực bán dẫn.

Theo dữ liệu của Wind, trong những tháng gần đây, các nhà đầu tư liên tục cân nhắc triển vọng thương mại của các công ty phát triển AI Trung Quốc, đồng thời lo ngại những hạn chế ngày càng chặt chẽ của Mỹ đối với hoạt động tiếp cận chip tiên tiến.

Tuy nhiên, sáng thứ Sáu, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã chủ trì cuộc họp của Quốc vụ viện, cơ quan hành pháp cấp cao nhất của nước này. Sau đó, Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc cam kết tăng cường vai trò của “National Team”, chỉ các quỹ được nhà nước hậu thuẫn, để ổn định thị trường và bảo đảm thanh khoản dồi dào.

Bob Chen, một nhà đầu tư mạo hiểm kiêm chuyên gia kinh tế tại Thượng Hải, cho biết việc Trung Quốc đề cập trực tiếp đến “National Team” là điều chưa từng có trong các thông báo về cuộc họp của Quốc vụ viện trước đây.

Theo nội dung cuộc họp, các nhà chức trách cũng nhấn mạnh rằng "thị trường vốn có vai trò quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế".

"Hiện nay, hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc", ông Chen nhận định, và cho rằng thông điệp này đang góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ông Zong Ke, nhà quản lý danh mục đầu tư tại một quỹ ở Thượng Hải, cho rằng đây là "những tuyên bố rất mạnh mẽ từ các quan chức cấp cao".

Theo tính toán của ông Ke, thanh khoản trên thị trường chứng khoán đã tăng nhanh sau khi thông tin về cuộc họp được công bố. Tổng giá trị giao dịch trong ngày trên ba sàn chứng khoán Thượng Hải, Thâm Quyến và Bắc Kinh cao hơn 52% so với phiên trước đó.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cũng cam kết tăng cường vai trò của những "quỹ bình ổn" như Central Huijin Investment. Đây là công ty đầu tư thuộc sở hữu nhà nước, đại diện cho Quốc vụ viện, nắm giữ các cổ phần.

Thông thường, thông tin về các cuộc họp của Quốc vụ viện Trung Quốc sẽ được công bố sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa. Tuy nhiên, lần này, bản tin được đăng tải vào khoảng giữa trưa, ngay trong thời gian giao dịch. Thời điểm công bố bất thường này được thị trường xem là một tín hiệu tích cực.

Quốc vụ viện Trung Quốc cũng cam kết xây dựng các chính sách hiệu quả hơn nhằm định hướng dòng vốn trung và dài hạn, chẳng hạn như vốn từ các quỹ bảo hiểm và quỹ an sinh xã hội, chảy vào thị trường cổ phiếu.

Đồng thời, cơ quan này khuyến khích các công ty niêm yết tăng chi trả cổ tức, đẩy mạnh mua lại cổ phiếu và cam kết trấn áp các hành vi gian lận tài chính nhằm bảo vệ nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo một số đánh giá, việc Bắc Kinh thường xuyên phải can thiệp để bù đắp những biến động của thị trường chứng khoán cũng làm dấy lên những nghi ngại về khả năng duy trì đà tăng trưởng của thị trường trong dài hạn.

Dù vậy, chuyên gia Zong Ke cho rằng thị trường hiện vẫn cần đến sự hỗ trợ này. Mục tiêu trước mắt là giảm bớt áp lực thanh khoản, khôi phục niềm tin của nhà đầu tư và ngăn thị trường tiếp tục lao dốc.

Ông cũng nhận định các cổ phiếu Trung Quốc liên quan đến AI có mức độ rủi ro giảm giá thấp hơn so với cổ phiếu cùng lĩnh vực tại Mỹ. Nguyên nhân là các công ty Trung Quốc đến nay vẫn chi ít tiền hơn cho AI, trong khi giá cổ phiếu của họ đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh.

Những yếu tố này, kết hợp với các cam kết hỗ trợ từ nhà nước, đang giúp nhà đầu tư tự tin hơn rằng thị trường có thể đã tiến gần đến vùng đáy.