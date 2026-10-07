Cổ phiếu cảng biển và khoáng sản 'hút tiền'

Biến động nhóm cổ phiếu lớn kết phiên 7/10. Nguồn: Vietstock Finance

VN-Index mở cửa phiên 7/10 trong sắc đỏ, không còn giữ được đà phục hồi của phiên trước. Chỉ số giao dịch dưới mốc tham chiếu toàn thời gian và đóng cửa ở mốc 1.753,39 điểm, giảm 5,69 điểm. HNX-Index cũng giảm 5,71 điểm, còn UPCoM giảm 0,04 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt gần 16.740 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức hơn 21.200 tỷ đồng của phiên 6/10. Trong đó nhà đầu tư nước ngoài chiếm hơn 4.000 tỷ đồng và bán ròng 934 tỷ đồng.

PNJ dẫn đầu danh sách bán ròng với 399 tỷ đồng. TCB đứng thứ hai với 111 tỷ đồng, tiếp đến là HDB 89 tỷ đồng, FPT 67 tỷ đồng và VIX 43 tỷ đồng. GMD, HAH, TCX và VHM cũng nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh.

Ở chiều mua, MSN dẫn đầu với giá trị mua ròng hơn 44 tỷ đồng. BSR được mua ròng gần 37 tỷ đồng, VIB 32 tỷ đồng, MCH 30 tỷ đồng và FRT gần 28 tỷ đồng. DCM, SSI, BVH, QNS và PVP cũng ghi nhận trạng thái mua ròng.

LPB, NVB giảm mạnh

Các nhóm trụ cột của thị trường gồm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đều ghi nhận sắc đỏ áp đảo. Tại nhóm ngân hàng LPB giảm mạnh nhất 4,33%, lùi về giá 42.000 đồng/cp. NVB sau thời gian tăng mạnh cũng chịu áp lực điều chỉnh, giảm 3,64% về giá 15.900 đồng/cp.

Mã giảm mạnh khác là VBB -3%. Chiều giảm còn có BAB -1,85%, NAB -1,55%, SHB -1,37%, STB - 1,33%; TCB, VCB, CTG giảm nhẹ…

Ngược chiều, VIB +2,96%, SSB +2,38%, MSB +1,74%, PCB +1,2%. VPB, HDB, ACB tăng nhẹ.

Nhóm chứng khoán chỉ có vài mã nhỏ giữ được sắc xanh, gồm TVB +3,73%, PSI +1,3%, KAI +1,77%, IVS +1,61%, APS +5,56%, AAS +4,12%, DSC +1,14%. Chiều giảm đáng kể là HCM -2,13%, VND -1,81%, VCI -1,55%, VIX -1,68%, SHS -2,33%, EVS -4,84%, FTS -3,22%, LPS -3,41%, VUA giảm sàn. SSI giảm nhẹ 0,51%.

Nhóm bất động sản có VIC giảm 0,86%, VHM -1,45%, NVL -0,96%, VRE -2,51%, DXG -1,31%, CEO -2,86%, TCH -2,25%... Chiều tăng có CRE tăng trần, IDC +5%, DXS +3,1%, NLG +1,2%, KBC +1%; BCM, KDH tăng nhẹ; PDR, DIG, HDC đứng tham chiếu.

Nhóm đi ngược thị trường hôm nay là vận tải biển và cảng biển, với VOS tăng trần, GMD +4,23%, VSC +4,25%, HAH +3,96%, MVN +4,76%, SGP +6,86%, PHP +2,41%... Nhóm khoảng sản cũng “hút tiền”, với KSV, BKC, HGM tăng trần; KCB tăng hơn 13%, MSR tăng 7,62%.

Một số cổ phiếu riêng lẻ cũng nhận được sự quan tâm của dòng tiền, như cổ phiếu ngành xây dựng CTD +5,27%; các mã bán lẻ MSN +4,44%, FRT +3,79%, MWG +2,53%; các mã dệt may TNG +6,36%, VGT +3,45%, MSH +3,63%; mã cao su GVR +3,66%; mã thép TVN +4,3%...

PNJ được "bắt đáy"

Ngược chiều, giảm đáng kể là DGC -3,49%, GEE -2,13%, CII -2,83%... PNJ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thoát cảnh nằm sàn song vẫn giảm hơn 6% khi kết phiên, lùi về giá 18.900 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 5/2017 (đáy 9 năm). Mã khớp lệnh hơn 51,8 triệu đơn vị.

Phiên 7/10 đánh dấu chuỗi giảm 12 phiên liên tiếp của PNJ, trong đó có 6 phiên giảm sàn. So với mức giá mở cửa phiên 22/9 – phiên mở đầu chuỗi giảm (36.900 đồng/cp), cổ phiếu này đã mất 49% giá trị. Vốn hóa của PNJ hiện chỉ còn gần 9.600 tỷ đồng.

Áp lực giảm của PNJ phần nào đến từ khối ngoại. Hai nhóm nhà đầu tư nước ngoài vừa báo cáo không còn là cổ đông lớn tại công ty vàng bạc đá quý này từ ngày 2/10/2026.

Theo công bố ngày 7/10, nhóm cổ đông do T. Rowe Price Associates, Inc. (trụ sở tại Mỹ) làm đại diện đã bán ra 5,46 triệu cổ phiếu PNJ, giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 6,02% xuống 4,95%. Nhóm cổ đông do Sprucegrove Investment Management Ltd (trụ sở tại Canada) làm đại diện đã bán ra 6,6 triệu cổ phiếu PNJ, giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 5,04% xuống 3,75%.