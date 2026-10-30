Cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/10: VCB, PVS và BSR được khuyến nghị mua

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 30/9: VCB, PVS và BSR được khuyến nghị mua. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), đồng thời ưu tiên nhóm dầu khí với Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong bối cảnh lãi suất cao và áp lực lạm phát gia tăng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Chứng khoán DSC khuyến nghị mua cổ phiếu VCB với giá mục tiêu 75.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên triển vọng tăng trưởng lợi nhuận và chất lượng tài sản của ngân hàng.

Trong quý II/2026, VCB đạt tổng thu nhập hoạt động 26.372 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước và tăng 25% so với quý trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 17.420 tỷ đồng, tăng tương ứng 58% và 48%.

Thu nhập lãi thuần tiếp tục là trụ cột nhờ biên lãi thuần phục hồi. Chất lượng tài sản của ngân hàng duy trì ở mức cao, với tỷ lệ nợ xấu 0,61% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu 279%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của VCB đạt 47.551 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 29.222 tỷ đồng, tăng 33% và hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận năm.

DSC ước tính năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của VCB đạt 85.433 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 51.631 tỷ đồng, tăng 17%. Dự báo này dựa trên kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 12-14%, tỷ lệ nợ xấu cuối năm dưới 1% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì trên 250%.

Sử dụng phương pháp định giá P/B, với hệ số mục tiêu năm 2026 là 2,3 lần, DSC xác định giá kỳ vọng của VCB ở mức 75.000 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) lựa chọn VCB cùng VHM, STB, BVH, GVR và TRC vào danh mục cổ phiếu tiêu biểu tháng 10.

Theo MBS, thị trường chứng khoán thường diễn biến kém tích cực trong tháng 10. Trong 10 năm qua, hiệu suất VN-Index giảm bình quân hơn 2%; thị trường cũng giảm điểm trong 4 năm liên tiếp, từ năm 2022 đến nay.

Áp lực lạm phát chi phí đẩy và mặt bằng lãi suất cao tiếp tục gây trở ngại cho thị trường, trong khi tâm lý thận trọng khiến thanh khoản giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm. Thông tin FTSE nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp là yếu tố tích cực, nhưng chưa đủ lấn át sức ép từ kinh tế vĩ mô toàn cầu.

MBS cho rằng, trước xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát chi phí đẩy, dòng vốn quốc tế có xu hướng ưu tiên quay trở lại các tài sản Mỹ, tạo lực cản đối với đà phục hồi của chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh đó, dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu hàng hóa hưởng lợi từ chu kỳ giá và nhóm có tính phòng thủ, duy trì cổ tức đều đặn.

Đối với nhóm dầu khí, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) ưu tiên PVS và BSR trong môi trường lãi suất cao, nhờ lượng tiền ròng lớn và triển vọng kinh doanh tích cực.

Với PVS, Agriseco cho biết, lượng công việc tồn đọng (backlog) lớn từ các dự án dầu khí Lô B – Ô Môn và điện gió ngoài khơi trong giai đoạn 2026-2030 ước đạt khoảng 7 tỷ USD. Đây là cơ sở để doanh nghiệp kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 15-20% trong giai đoạn này.

PVS sở hữu tiền ròng khoảng 15.100 tỷ đồng, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,12 lần. Quy mô tài sản sinh lãi lớn giúp doanh nghiệp gia tăng thu nhập tài chính, trong khi áp lực chi phí vay không đáng kể. Agriseco đưa ra giá mục tiêu 38.000 đồng/cổ phiếu đối với PVS.

Đối với BSR, kết quả kinh doanh năm 2026 được kỳ vọng tăng trưởng nhờ biên lọc dầu thuận lợi và công suất vận hành cao. Về dài hạn, dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã bước vào giai đoạn tổng thầu thiết kế, mua sắm và xây dựng (EPC), dự kiến nâng công suất từ 148.000 lên 171.000 thùng/ngày, tăng 15,5%.

Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028, được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp. BSR hiện có tiền ròng 41.010 tỷ đồng, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 0,17 lần và lợi nhuận trước thuế trong 12 tháng gần nhất đạt 22.285 tỷ đồng. Theo Agriseco, lượng tiền lớn vừa tạo thu nhập lãi, vừa giúp doanh nghiệp tự chủ nguồn vốn cho chu kỳ đầu tư mới. Agriseco đưa ra giá mục tiêu 36.000 đồng/cổ phiếu đối với BSR.