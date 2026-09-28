Cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/9: Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng PHP, DCM. Ảnh minh họa do AI tạo

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco), Tổng công ty Cảng Hải Phòng (mã chứng khoán: PHP) được kỳ vọng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng cuối năm, với mức tăng khoảng 70-80% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng của PHP đến từ xu hướng dịch chuyển hàng hóa sang cảng nước sâu và nguồn hàng của TIL/MSC, qua đó hỗ trợ sản lượng tại bến cảng Lạch Huyện 3&4. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có nguồn thu ổn định từ hoạt động cho thuê kết cấu hạ tầng.

Agriseco cho rằng áp lực cạnh tranh trong ngắn hạn tại khu vực Lạch Huyện chưa đáng kể, khi bến 7&8 của Tân Cảng Sài Gòn dự kiến đến năm 2028 mới đi vào vận hành. Trên cơ sở đó, Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với PHP, với giá mục tiêu 49.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 13%.

Với Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM), Agriseco cho biết cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E 6,9 lần và P/B khoảng 1,5 lần, thấp hơn lần lượt khoảng 32% và 14% so với mức bình quân 5 năm là 10,2 lần và 1,9 lần.

Agriseco kỳ vọng kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 của DCM vượt kế hoạch nhờ sản lượng tăng tích cực. Đồng thời, việc đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm dần sự phụ thuộc vào chu kỳ giá urê trong trung hạn. Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng DCM với giá mục tiêu 40.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 17,6% so với giá đóng cửa ngày 24/9.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) đưa ra khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Gemadept (GMD). Theo SSI, GMD đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2026 và 2027 lần lượt 14,8 lần và 16,0 lần, tương đương mức bình quân trong quá khứ.

Về dài hạn, SSI cho rằng GMD còn dư địa tăng trưởng lợi nhuận, đặc biệt khi Gemalink giai đoạn 2A và 2B dần tăng công suất, chủ yếu từ năm 2028, cùng với tăng trưởng từ các khoản đầu tư trong mảng vận tải.

SSI giảm giá mục tiêu 1 năm đối với GMD xuống 88.000 đồng/cổ phiếu, từ mức 95.000 đồng, chủ yếu do nâng giả định tỷ lệ chiết khấu để phản ánh môi trường lãi suất cao hơn. Với tiềm năng tăng giá 14%, SSI hạ khuyến nghị đối với GMD từ khả quan xuống trung lập và cho rằng nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu khi giá điều chỉnh.