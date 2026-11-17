Cổ phiếu BĐS giảm sâu, quỹ đầu tư mua ròng
Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, cổ phiếu bất động sản đang ghi nhận động thái gia tăng nắm giữ từ một số quỹ đầu tư lớn như VinaCapital và Dragon Capital. Đáng chú ý, nhiều mã đã giảm gần một nửa thị giá trong vòng một năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hoạt động mua ròng của các tổ chức chưa đồng nghĩa với việc nhóm cổ phiếu này đã xác lập vùng đáy.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/co-phieu-bds-giam-sau-quy-dau-tu-mua-rong-246261117164030856.htm