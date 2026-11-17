Sau hơn 13 năm thực thi, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đang đứng trước yêu cầu sửa đổi nhằm đáp ứng những thách thức mới. Dù lệnh cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bước đầu phát huy hiệu quả, tình trạng mua bán trá hình trên không gian mạng, những hạn chế trong cảnh báo sức khỏe và quản lý điểm bán vẫn đặt ra yêu cầu hoàn thiện chính sách, lấy phòng ngừa và bảo vệ thế hệ trẻ làm trọng tâm.