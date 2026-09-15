Cổ phiếu BCF sắp có giao dịch trái chiều hàng triệu đơn vị

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) vừa công bố thông tin về các cá nhân là người nội bộ và người có liên quan đăng ký mua - bán cổ phiếu BCF trong khoảng thời gian từ ngày 17/9 đến ngày 16/10/2026.

Theo đó, các cá nhân đăng ký mua tổng cộng 3,4 triệu cổ phiếu BCF nhằm tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần. Trong số này, bà Bùi Thị Ngọc Tuyền - Phó Tổng Giám đốc công ty đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu; 3 cá nhân còn lại gồm bà Bùi Thị Ngọc Trâm, bà Bùi Thị Ngọc Trinh và bà Huỳnh Thị Lệ Hoa cùng đăng ký mua 800.000 cổ phiếu.

Trước khi thực hiện giao dịch, số cổ phiếu BCF mà các cá nhân đăng ký mua đang nắm giữ lần lượt là: bà Bùi Thị Ngọc Trâm (130.622 cổ phiếu); bà Bùi Thị Ngọc Tuyền (358.472 cổ phiếu); bà Bùi Thị Ngọc Trinh (33.146 cổ phiếu) và bà Huỳnh Thị Lệ Hoa (131.159 cổ phiếu). Tỉ lệ sở hữu tương ứng dao động từ 0,08% đến 0,85% vốn công ty.

Ở chiều ngược lại, ông Bùi Văn Sáu - Ủy viên Hội đồng quản trị Thực phẩm Bích Chi lại đăng ký bán 3,2 triệu cổ phiếu BCF nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Trước giao dịch, ông Sáu đang nắm giữ 4.217.540 cổ phiếu, tương đương 10,01% vốn doanh nghiệp.

Tất cả các giao dịch đều được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu hoàn tất như đăng ký, tổng số cổ phiếu mua vào của các cá nhân sẽ đạt 3,4 triệu đơn vị; trong khi số cổ phiếu bán ra là 3,2 triệu đơn vị.

CTCP Thực Phẩm Bích Chi công bố thông tin các cá nhân đăng ký mua - bán cổ phiếu BCF (Ảnh: Thực Phẩm Bích Chi).

Thực phẩm Bích Chi tiền thân là Nhà máy bột Bích Chi, được thành lập tại Đồng Tháp vào năm 1966. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm. Danh mục sản phẩm của công ty gồm hủ tiếu, phở, bún, miến, mì ăn liền, bột dinh dưỡng, bánh phồng tôm, bánh tráng, bánh gạo cùng nhiều sản phẩm chế biến từ gạo và nguyên liệu nông nghiệp.

Trên website, Bích Chi hiện giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm như thực phẩm hữu cơ, đồ ăn liền, snack, bánh kẹo, bột sơ chế, trà hòa tan và miến đậu xanh Vina Miến. Doanh nghiệp cũng phát triển các dòng sản phẩm từ gạo và những sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày.