Thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục mạnh trong phiên 27/11 với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu bất động sản và dầu khí. Lực cầu bắt đáy xuất hiện trên diện rộng sau phiên bán tháo trước đó, giúp VN-Index lấy lại hơn 24 điểm.

Kết phiên, VN-Index tăng 24,22 điểm, lên 1.653,9 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế trên sàn HoSE với 231 mã tăng giá, trong đó có 10 mã tăng trần; chiều ngược lại có 98 mã giảm, gồm 10 mã giảm sàn.

Tâm lý nhà đầu tư phần nào được hỗ trợ sau thông tin liên quan đến chính sách thuế của Mỹ. Tại lễ kỷ niệm ngành chứng khoán ngày 27/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết mức thuế Mỹ áp dụng đối với Việt Nam sẽ thấp hơn nhiều so với mức 35%.

Cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng trần, VN-Index hồi phục mạnh.

Nhóm bất động sản là một trong những động lực quan trọng của phiên hồi phục. Nhiều cổ phiếu tăng mạnh sau khi chịu áp lực bán trong phiên trước, trong đó NVL tăng 6,1%, TCH tăng 4,08%, VRE tăng 2,82%, DXG tăng 2,46% và VIC tăng 2,17%. VHM cũng đảo chiều tăng nhẹ 0,17%.

Cùng với bất động sản, nhóm dầu khí ghi nhận diễn biến bứt phá khi nhiều cổ phiếu tăng hết biên độ. BSR tăng 6,87%, PVD tăng 6,77% và PVP tăng 6,81%, đều chạm giá trần. Các mã GAS, PVT và PLX lần lượt tăng 6,62%, 6,7% và 6,16%.

Đáng chú ý, đà tăng của cổ phiếu dầu khí diễn ra trong khi giá dầu thế giới tiếp tục giảm. Giá dầu Brent giao kỳ hạn mất 82 cent, tương đương 0,87%, xuống 93,79 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 35 cent, tương đương 0,42%, còn 83,33 USD/thùng.

Sau chuỗi phiên giảm sâu, lực cầu bắt đáy cũng lan sang nhóm phân bón và hóa chất. DPM tăng 3,45%, DCM tăng 2,87%, CSV tăng 1,5% và BFC tăng 5%.

Ở nhóm ngân hàng, KLB của KienlongBank tăng trần 6,99%, lên 12.250 đồng/cổ phiếu. Nhiều mã khác cũng hồi phục tích cực như LPB tăng 4,84%, MBB tăng 2,82%, TCB tăng 2,54%, VPB tăng 1,78% và EIB tăng 1,69%.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng đồng loạt tăng giá, góp phần nâng đỡ chỉ số. GVR tăng 4,53%, FRT tăng 6,04%, MWG tăng 2,69%, GEE tăng 2,61%, FPT tăng 2,53%, VJC tăng 1,27% và BVH tăng 1,48%.

Một điểm sáng khác trong phiên là hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau nhiều phiên bán ròng, khối ngoại quay lại mua ròng hơn 600 tỷ đồng trên toàn thị trường.

FPT dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị 181,9 tỷ đồng. Tiếp theo là MBB với 79,62 tỷ đồng, BSR với 55,5 tỷ đồng và HPG với 52,26 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, GMD chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị hơn 149 tỷ đồng. Các mã NLG, GEX và HDB lần lượt bị bán ròng 24,08 tỷ đồng, 23,85 tỷ đồng và 15,2 tỷ đồng.

Phiên 27/11 ghi nhận sự hồi phục trên diện rộng sau cú giảm gần 58 điểm trước đó. Tuy nhiên, đà tăng của một phiên chưa đủ để xác nhận xu hướng đảo chiều của thị trường, đặc biệt khi nhà đầu tư vẫn cần theo dõi khả năng duy trì lực cầu tại các nhóm cổ phiếu dẫn dắt.