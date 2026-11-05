Cổ phiếu bất động sản tiếp tục tăng, VN-Index giữ đà đi lên

Thị trường vẫn nghiêng về sắc xanh sau phiên bùng nổ hôm trước

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 5-11 tiếp tục duy trì sắc xanh sau phiên tăng mạnh trước đó. VN-Index có thời điểm tăng hơn 20 điểm nhưng chịu áp lực chốt lời, thu hẹp đà tăng còn gần 8 điểm khi đóng cửa. Thanh khoản giảm so với phiên trước, trong khi độ rộng thị trường trên sàn HOSE nghiêng về phía tăng giá.

Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục duy trì đà tăng, dù nhiều mã đã thu hẹp mức tăng, không còn giữ được sắc tím trước áp lực chốt lời. Cụ thể, VIC tăng 1,71%, HDC tăng 3,17%, TCH tăng 1,96%, KDH tăng 3,99%, DIG tăng 2,5%, NLG tăng 1,36%...

Nhóm cổ phiếu tài chính phân hóa, nhưng nhiều mã vẫn tăng khá góp phần củng cố đà tăng cho VN-Index: STB tăng 2,22%, OCB tăng 2,34%, CTG tăng 1,77%, MBB tăng 1,3%; TCX tăng 1,94%, VIX tăng 3,97%...

Dù vậy, khối ngoại vẫn nối dài chuỗi “xả hàng” trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng tăng trở lại, bán 171,5 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,71 điểm (0,44%) lên 1.740,73 điểm với đến 168 mã tăng, 139 mã giảm và 64 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,27 điểm (0,49%) còn 256,61 điểm với 65 mã tăng, 73 mã giảm và 63 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên HOSE hơn 15.800 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch hơn 16.700 tỷ đồng, giảm 2.300 tỷ đồng so với phiên trước.