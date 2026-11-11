Cổ phiếu bất động sản nâng đỡ thị trường, thanh khoản giảm sâu

Giao dịch chứng khoán tại BSC. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

VN-Index mở cửa phiên sáng trong sắc xanh, có thời điểm vượt mốc 1.750 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng xuất hiện, khiến chỉ số lùi xuống dưới tham chiếu và giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch. Trong phiên chiều, VN-Index có lúc giảm về vùng 1.735 điểm trước khi hồi phục vào cuối phiên.

Kết thúc phiên giao dịch 11/11, VN-Index tăng 3,83 điểm, tương ứng 0,22%, lên 1.746,90 điểm. Mức tăng này thấp hơn đáng kể so với phiên trước đó, khi chỉ số tăng hơn 29 điểm.

Thanh khoản thị trường có dấu hiệu chững lại. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 13.844 tỷ đồng, giảm 18% so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 323 mã giảm giá, trong khi có 294 mã tăng giá, 16 mã tăng trần và 894 mã đứng giá.

Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu giảm điểm, VIC tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ VN-Index khi đóng góp 5,21 điểm. Các mã VHM, VCB, GAS và BID lần lượt đóng góp 0,86 điểm, 0,70 điểm, 0,66 điểm và 0,41 điểm.

Ở chiều ngược lại, MCH là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi 0,87 điểm của chỉ số. Tiếp đến là VPB giảm 0,51 điểm, STB giảm 0,46 điểm, VNM giảm 0,38 điểm và MSN giảm 0,25 điểm.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa. Một số mã tăng khá như TPB tăng 3,15%, SHB tăng 2,29%, BID tăng 0,78% và VCB tăng 0,74%. Ngược lại, TCB giảm 0,68%, ACB giảm 0,48%, VPB giảm 1,11%, CTG giảm 0,31% và STB giảm 1,72%.

Nhóm chứng khoán cũng phân hóa khi VCI tăng 1%, trong khi VIX giảm 0,75%, SHS giảm 0,73%, SSI giảm 0,48% và HCM giảm 1,07%. Tại nhóm bất động sản, VIC tăng 1,32%, VHM tăng 0,81%, nhưng nhiều cổ phiếu khác chịu áp lực điều chỉnh. KDH giảm 2,52%, NVL giảm 2,76%, DXG giảm 0,88% và DIG giảm 1,41%.

Nhóm bán lẻ, tiêu dùng chịu sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN giảm 1,1% và VNM giảm 1,62%. Trong khi đó, nhóm công nghiệp ghi nhận một số mã tăng giá như VSC tăng 1,85%, VCG tăng 0,97%, GEX tăng 0,45% và CII tăng 0,35%.

Trái với diễn biến tăng của VN-Index, VN30-Index giảm 5,66 điểm xuống 1.855,27 điểm. Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 0,53 điểm xuống 255,73 điểm. UPCOM-Index tăng 0,1 điểm lên 121,51 điểm.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị 52,3 tỷ đồng. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.699,87 tỷ đồng và bán ra 1.647,57 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, VIC dẫn đầu với 138,77 tỷ đồng, tiếp đến là POW với 78 tỷ đồng, VHM với 47 tỷ đồng, HDB với 42 tỷ đồng, TPB với 41,2 tỷ đồng và HPG với 37,9 tỷ đồng.

Ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với 48,3 tỷ đồng. Các mã NVL, ACB, MBB và STB lần lượt bị bán ròng 39,15 tỷ đồng, 35,39 tỷ đồng, 29,18 tỷ đồng và 26,3 tỷ đồng.

Như vậy, thị trường phiên 11/11 ghi nhận diễn biến giằng co với thanh khoản suy giảm và số mã giảm giá chiếm ưu thế. Đà tăng của VN-Index chủ yếu dựa vào lực nâng đỡ từ VIC và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều nhóm ngành chưa có sự đồng thuận. Việc khối ngoại tiếp tục mua ròng là điểm tích cực, nhưng giá trị mua ròng còn khá khiêm tốn.