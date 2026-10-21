Cổ phiếu bất động sản kịch trần, VN-Index bùng nổ

Sắc tím xuất hiện ở một số nhóm cổ phiếu bất động

Thị trường chứng khoán phiên 21-10 diễn biến tích cực, VN-Index bật tăng mạnh. Nhóm bất động sản thu hút dòng tiền với hàng loạt mã tăng kịch trần như VHM, VIC, VRE, NLG, DXS và IDC. Nhiều cổ phiếu khác cũng tăng mạnh, sát mức trần: CEO tăng 5,45%, PDR tăng 5,73%, VPI tăng 5,46% và IJC tăng 6,8%.

Theo chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Techcombank (TCBS), diễn biến này có liên quan đến động thái giảm lãi suất gần đây của các ngân hàng. “Lịch sử thị trường cũng cho thấy đáy của cổ phiếu bất động sản thường xuất hiện quanh thời điểm lãi suất trong nước đạt đỉnh và bắt đầu giảm”, chuyên gia này nói.

Theo Bộ phận nghiên cứu của TCBS (TCBS Research), từ đỉnh tháng 8-2025 đến ngày 13-10-2026, chỉ số bình quân của 28 cổ phiếu bất động sản dân cư do đơn vị này theo dõi đã giảm 39,3%. Tính từ đầu năm 2026, nhóm cổ phiếu này giảm 30,7%, trong khi VN-Index giảm 3,6%.

Phân tích 4 chu kỳ giảm lớn từ năm 2007, với mức điều chỉnh 28,8%-79,4%, TCBS nhận thấy đáy bền vững thường hình thành quanh thời điểm lãi suất trong nước đạt đỉnh và Ngân hàng Nhà nước bắt đầu chuyển sang giảm lãi suất. Tuy nhiên, tín hiệu hạ lãi suất không đồng nghĩa thị trường lập đáy ngay. Trong ba trên bốn chu kỳ, chỉ số tiếp tục giảm thêm 12%-26% và mất 4-8 tháng mới xác lập đáy thực sự. Riêng chu kỳ 2022-2023, đáy xuất hiện trước lần giảm lãi suất điều hành đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất ngừng tăng là điều kiện cần nhưng chưa đủ để xác định đáy cổ phiếu bất động sản. Lãi suất tiền gửi mới chững lại, trong khi áp lực lạm phát, tỷ giá và các yếu tố bên ngoài vẫn cần được theo dõi.

“Dù mức giảm gần 40% đã đưa cổ phiếu bất động sản về vùng định giá đáng chú ý nhưng vẫn chưa đủ cơ sở khẳng định nhóm này đã tạo đáy. Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến lãi suất tiền gửi, lạm phát và tỷ giá để đánh giá khả năng hình thành đáy bền vững”, TCBS khuyến nghị.

Không chỉ bất động sản, sắc tím cũng xuất hiện ở một số cổ phiếu thuộc nhóm tài chính và công nghiệp như ORS, VSC và GEE…

Thêm điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE gần 190 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi bán ròng 19 phiên trước đó.

Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE gần 190 tỷ đồng sau 19 phiên bán ròng trước đó

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 46,70 điểm (2,76%) lên 1.738,67 điểm với 246 mã tăng, 78 mã giảm và 78 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,44 điểm (3,71%) lên 261,67 điểm với 86 mã tăng, 57 mã giảm và 51 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 20.300 tỷ đồng, tăng 7.000 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch đạt gần 21.400 tỷ đồng, tăng 8.600 tỷ đồng so với phiên trước.