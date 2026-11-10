Cổ phiếu bất động sản hút dòng tiền, VN-Index tăng gần 29 điểm

Thị trường bao phủ bởi sắc xanh

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 10-11 khởi sắc với sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, nổi bật là nhóm cổ phiếu bất động sản.

Trong đó, NTL tăng trần; KDH tăng 5,65%; NLG tăng 4,21%; DXG tăng 4,11%; VPI tăng 3,49%; NVL tăng 3,33%; VIC tăng 3,24% và VHM tăng 2,65%.

Nhóm cổ phiếu tài chính, gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm, cũng đồng loạt đi lên, góp phần kéo VN-Index tăng mạnh.

Ở nhóm ngân hàng, LPB tăng 3,44%; SSB tăng 2,03%; STB tăng 1,75%; VPB và HDB cùng tăng 1,35%. Nhóm chứng khoán có SSI tăng 3,77%; VND tăng 3,11%; VIX tăng 3,08% và VCI tăng 1,52%....

Các nhóm cổ phiếu công nghiệp, tiêu dùng cũng nghiêng về sắc xanh. Đáng chú ý, HVN tăng trần; HHV tăng 4%; PHP tăng 3,98% và PNJ tăng 3,52%.

Ngược chiều thị trường, nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm, với PVD giảm 2,91%; PVS giảm 2,41%; BSR giảm 1,93%; PVT và PLX cùng giảm gần 1%.

Một điểm tích cực khác là khối ngoại quay lại mua ròng gần 478 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 28,75 điểm (1,68%), lên 1.743,07 điểm, với 221 mã tăng, 94 mã giảm và 50 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,02 điểm (0,5%), lên 256,26 điểm, với 84 mã tăng, 48 mã giảm và 61 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện, với tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 16.900 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 18.200 tỷ đồng, tăng khoảng 3.800 tỷ đồng so với phiên trước.