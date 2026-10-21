Kết thúc phiên 21/10, HNX-Index tăng 3,71 điểm, tương đương 1,44%, lên 261,67 điểm. UPCoM-Index tăng 1,28 điểm, tương đương 1,02%, đạt 126,5 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 449 mã tăng giá, trong đó có 40 mã tăng trần; 207 mã giảm giá và 27 mã giảm sàn.

Điểm nhấn trong phiên 21/10 là diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup khi VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng trần. Với quy mô vốn hóa lớn, đà tăng của VIC và VHM góp phần thúc đẩy VN-Index đi lên.

Cổ phiếu bất động sản đồng loạt khởi sắc, VN-Index tăng gần 47 điểm (Ảnh minh họa).

Sắc xanh cũng lan tỏa sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác. NLG tăng 6,78%, DIG tăng 6,47%, PDR tăng 5,73%, CEO tăng 5,45%, TCH tăng 5,31% và KDH tăng 4,95%.

Tại nhóm ngân hàng, TPB tăng 5,42%, MSB tăng 3,67%, VIB tăng 2,55%, SHB tăng 2,37% và MBB tăng 1,78%. Nhóm chứng khoán cũng giao dịch tích cực với VIX tăng 4,12%, TCX tăng 3,94%, VCI tăng 3,41% và SSI tăng 2,26%.

Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện những điểm trừ. Nhóm dầu khí chịu áp lực bán khi PVT giảm 4,96%, BSR giảm 2,09%. Trong nhóm tiêu dùng, PNJ giảm 2,78%, còn HTM giảm 13,49%. FPT đứng giá, trong khi HPG chỉ tăng nhẹ 0,24%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HoSE ghi nhận trạng thái mua ròng trong phiên 21/10. Khối ngoại mua vào hơn 91,7 triệu cổ phiếu, bán ra khoảng 81,17 triệu cổ phiếu, tương ứng mua ròng hơn 10,53 triệu đơn vị.

Về giá trị, khối ngoại mua vào khoảng 2.528,79 tỷ đồng và bán ra 2.335,86 tỷ đồng, tương ứng mua ròng gần 192,93 tỷ đồng.

TCB dẫn đầu danh sách được mua ròng với khoảng 289,83 tỷ đồng, tiếp đến là MSN với 144,48 tỷ đồng và VIC với 90,28 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với 173,44 tỷ đồng, tiếp theo là VCB với 105,76 tỷ đồng và ACB với 102,68 tỷ đồng.