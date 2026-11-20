Anthropic là công ty AI đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Ảnh: Reuters/Dado Ruvic.

Ngày 19/11 (giờ Mỹ) đánh dấu kỷ nguyên đầu tư mới của ngành công nghệ toàn cầu khi cổ phiếu ANT của công ty công nghệ Anthropic chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq.

"Cha đẻ" mô hình ngôn ngữ lớn Claude cũng là công ty thuần AI đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Mỹ với giá tham chiếu 83 USD/cổ phiếu, tương đương mức giá trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) vừa qua.

Cổ phiếu Anthropic tăng dựng đứng, nhà đầu tư sớm lãi đậm

Trong đầu phiên, cổ phiếu Anthropic có thời điểm tăng vọt lên mức 111,53 USD/đơn vị, cao hơn 34% so với giá tham chiếu. Cổ phiếu AI này sau đó hạ nhiệt và giao dịch ổn định quanh vùng giá 100 USD, trước khi đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên ở mức 97,17 USD/cổ phiếu.

So với giá tham chiếu, cổ phiếu này vẫn tăng 17%, qua đó tạo ra khoản lợi nhuận hàng tỷ USD cho các quỹ đầu tư mạo hiểm mua sớm cổ phiếu Anthropic.

Hiện vốn hóa của Anthropic đã chạm mốc 1.300 tỷ USD theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành, và lên tới 1.800 tỷ USD nếu tính trên toàn bộ cổ phiếu pha loãng.

Khoản lợi nhuận mà các nhà đầu tư thu về trong phiên giao dịch đầu tiên đã phản ánh tốc độ tăng phi mã cả về doanh thu lẫn định giá của Anthropic.

Doanh thu hàng năm của hãng đã tăng vọt từ khoảng 1 tỷ USD vào đầu năm 2025 lên 81 tỷ USD vào tháng trước.

Bên cạnh đó, định giá của Anthropic cũng tăng từ mức 61,5 tỷ USD vào tháng 3/2025 lên 965 tỷ USD trong vòng gọi vốn tư nhân mới nhất hồi tháng 5 năm nay.

Menlo Ventures và Spark Capital là hai trong những nhà đầu tư sớm ghi nhận hàng chục tỷ USD lợi nhuận từ đợt niêm yết của Anthropic.

Trong đó, Spark Capital từng là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên dẫn dắt vòng gọi vốn Series C trị giá 450 triệu USD của Anthropic năm 2023 (định giá 4,5 tỷ USD).

Đối tác quản lý của Spark, Yasmin Razavi, người đã tiên phong cho cú đặt cược này, vẫn giữ vị trí nhà đầu tư duy nhất trong Hội đồng quản trị của Anthropic.

Theo nguồn tin thân cận, Menlo cũng đã thực hiện khoản giải ngân kỷ lục của quỹ, đầu tư hơn 1 tỷ USD để nắm giữ gần 1,5% cổ phần của Anthropic.

Khi định giá công ty AI này chạm mốc 1.500 tỷ USD, giá trị cổ phần mà Menlo nắm giữ đã vượt 20 tỷ USD.

Không chỉ các nhà đầu tư sớm, những tên tuổi lớn ở vòng gọi vốn giai đoạn sau cũng đang lãi lớn khi Anthropic niêm yết.

Sequoia Capital, vốn nổi tiếng với những thương vụ đầu tư sớm, vẫn tham gia vào vòng gọi vốn giai đoạn sau và có cơ hội thu về hàng tỷ USD lợi nhuận.

Sau khi bỏ qua Anthropic ở các mức định giá thấp trước đó, đầu năm nay, Sequoia Capital đã thực hiện đợt rót vốn đầu tiên vào Anthropic bằng cách tham gia vòng gọi vốn tháng 2 do GIC (Singapore) và Coatue dẫn đầu, với định giá sau đầu tư đạt 380 tỷ USD.

Sau đó, Sequoia cùng Altimeter, Dragoneer và Greenoaks đã đồng dẫn đầu vòng gọi vốn định giá 965 tỷ USD của công ty AI này.

Tổng cộng, Sequoia đã đầu tư 3 tỷ USD vào Anthropic và tiếp tục đầu tư thêm qua đợt IPO vừa qua, cho thấy niềm tin ngày càng lớn của quỹ đối với công ty AI này.

Hậu thuẫn từ các đối tác và dòng vốn quốc tế

Bên cạnh dòng vốn mạo hiểm, các nhà đầu tư chiến lược cũng cung cấp phần lớn nguồn vốn và năng lực tính toán, nền tảng thiết yếu cho các công ty AI.

Riêng Amazon và Google (thuộc Alphabet) hiện nắm giữ tổng cộng 28,4% cổ phần tại Anthropic.

Sức hút của thương vụ cũng lan rộng ra thị trường quốc tế.

Theo 2 nguồn tin thân cận, các nhà đầu tư Nhật Bản đã tìm cách đặt mua cổ phiếu Anthropic với tổng giá trị vượt 1.500 tỷ yen (tương đương 9,4 tỷ USD), trước thời điểm cổ phiếu Anthropic chính thức niêm yết tuần này.

Theo hồ sơ được công bố trước đó, nhóm nhà đầu tư Nhật Bản đã chính thức hoàn tất thương vụ mua cổ phiếu Anthropic với tổng giá trị 2,98 tỷ USD.

Với thương vụ IPO kỷ lục của Anthropic diễn ra một ngày trước, Nasdaq đã sở hữu thêm một đợt niêm yết nghìn tỷ USD, qua đó củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh giành thị phần giữa các sàn giao dịch.

Chia sẻ về dấu mốc IPO của Anthropic, Giám đốc điều hành Nasdaq Adena Friedman cho biết việc Anthropic IPO là một khoảnh khắc đáng tự hào đối với sàn giao dịch này.

Ông Friedman còn tiết lộ ngoài việc hợp tác trong quá trình niêm yết, Nasdaq còn là khách hàng của Anthropic, cũng như hệ sinh thái AI.

"Vì vậy chúng tôi cũng đã hiểu rõ tình hình của họ", ông nói.

Trong suốt một thập kỷ qua, lợi thế niêm yết đã nghiêng hẳn về phía Nasdaq.

Số liệu từ Dealogic cho thấy tính riêng năm nay, Nasdaq đã có 64 đợt IPO, nổi bật nhất là Anthropic và SpaceX, với tổng giá trị huy động khoảng 201,8 tỷ USD, vượt xa mức 20,8 tỷ USD thu được từ 42 đợt IPO trên NYSE.