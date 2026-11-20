Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch 19/11, bất chấp đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục của Anthropic. Theo các nhà giao dịch, IPO của công ty phát triển chatbot Claude không thể vực dậy tâm lý hào hứng với trí tuệ nhân tạo (AI) vốn đã suy giảm, khi đà tăng mạnh ban đầu của cổ phiếu này nhanh chóng hạ nhiệt.

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones giảm 1.101,11 điểm (2,19%) xuống 49.097,06 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 147,80 điểm (2,02%) xuống 7.175,83 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 550,68 điểm (2,25%) xuống 23.879,20 điểm. Chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên giảm thứ sáu liên tiếp và đang trên đà có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Anthropic định giá cổ phiếu IPO ở mức 83 USD/cổ phiếu vào cuối ngày 18/11, huy động hơn 80 tỷ USD, vượt đợt IPO đình đám của SpaceX hồi tháng 6, và định giá công ty khoảng 1.500 tỷ USD. Đây là đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay. Cổ phiếu Anthropic mở cửa ở mức 111,50 USD ngay trước trưa trên sàn Nasdaq và nhanh chóng lên tới 115 USD, cao hơn 38,6% so với giá chào bán. Giá trị vốn hóa của công ty có lúc vượt 2.000 tỷ USD, trước khi đà tăng chững lại. Kết thúc phiên 19/11, cổ phiếu Anthropic đóng cửa ở mức 97,17 USD, tăng 17,1% so với giá chào bán.

Ông Patrick O’Hare, chuyên gia phân tích tại trang thông tin thị trường Briefing.com, nhận định Anthropic đã gặp may trong phiên này, nhưng phần còn lại của thị trường thì không. Theo ông, một phần nguyên nhân có thể do dòng vốn được phân bổ lại, bên cạnh tình trạng suy yếu về mặt kỹ thuật của thị trường. Ông Joe Maher, chuyên gia tại công ty tư vấn kinh tế Capital Economics, cảnh báo các đợt IPO lớn và làn sóng phát hành cổ phiếu tăng vọt thường trùng với thời điểm thị trường chứng khoán tạo đỉnh.

Nhóm cổ phiếu công nghệ đã chịu sức ép lớn trong những tuần gần đây, khi nhà đầu tư nghi ngờ liệu các khoản tiền khổng lồ đổ vào xây dựng hạ tầng AI có mang lại lợi nhuận hay không. Tuần trước, nhóm này tiếp tục bị ảnh hưởng bởi việc CEO Nvidia Jensen Huang bất ngờ từ chức. Giới giao dịch cũng lo ngại trước động thái của Bộ Thương mại Mỹ nhằm bịt lỗ hổng cho phép các công ty Trung Quốc tiếp cận từ xa chip AI của Nvidia, cùng khả năng Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ áp đặt thêm quy định quản lý.

Sau khi biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố ngày 18/11, nhà đầu tư đang điều chỉnh lại kỳ vọng về các quyết định lãi suất sắp tới. Biên bản cho thấy Fed muốn kiềm chế lạm phát ngay cả trước khi các chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất gần đây cho thấy áp lực giá gia tăng. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá 96,4% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12.

Tại Việt Nam, phiên 19/11, chỉ số VN-Index giảm 13,39 điểm (0,79%) xuống 1.689,62 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 3,79 điểm (1,56%) xuống 238,94 điểm.