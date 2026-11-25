Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau khi công ty huy động 81,3 tỷ USD trong đợt IPO được mô tả là lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước chi phí khổng lồ để phát triển hạ tầng AI.

Anthropic bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq hôm 19/11, với giá mở cửa 111,50 USD/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với giá IPO. Tuy nhiên, cổ phiếu liên tục giảm trong những phiên tiếp theo và đến ngày 24/11 đã xuống dưới mức giá phát hành.

Trước khi Anthropic lên sàn, giới đầu tư kỳ vọng thương vụ này sẽ góp phần củng cố niềm tin vào nhóm cổ phiếu AI, vốn biến động mạnh trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, những lo ngại về tính khả thi tài chính của kế hoạch đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào hạ tầng điện toán, bao gồm trung tâm dữ liệu, chip và hệ thống huấn luyện, vận hành các mô hình AI, tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Dù cổ phiếu suy giảm, một số công ty phân tích Phố Wall vẫn đưa ra đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của Anthropic. Ngày 24/11, Canaccord Genuity bắt đầu theo dõi cổ phiếu này với khuyến nghị mua và giá mục tiêu 135 USD. Công ty nhận định Anthropic đang xây dựng một nền tảng kinh doanh công nghệ dành cho khách hàng doanh nghiệp có tiềm năng lớn, nhưng cảnh báo các cam kết đầu tư hạ tầng và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh là những rủi ro đáng kể.

Trước đó, ngày 23/11, Wedbush đưa ra khuyến nghị cổ phiếu Anthropic có khả năng vượt trội so với thị trường, với giá mục tiêu 120 USD. Theo các chuyên gia của công ty, dù ngành AI còn nhiều biến động và chi phí xây dựng hạ tầng rất lớn, Anthropic có cơ hội giành được thị phần đáng kể trong lĩnh vực này.

Cũng trong ngày 24/11, Oppenheimer bắt đầu theo dõi cổ phiếu Anthropic với đánh giá khả năng vượt trội và giá mục tiêu 150 USD, cao nhất trong số 3 mức mục tiêu được các công ty phân tích công bố. Oppenheimer đánh giá triển vọng của doanh nghiệp dựa trên khả năng thu hút khách hàng tổ chức, cải thiện hiệu suất điện toán và giảm chi phí vận hành. Chiến lược tập trung vào khách hàng doanh nghiệp cũng giúp công ty giảm phụ thuộc vào các khoản trợ giá dành cho người tiêu dùng.

Các nhà phân tích cho rằng Anthropic có cơ hội chuyển lợi thế hiện tại thành tăng trưởng doanh thu và cải thiện hiệu quả kinh doanh trong dài hạn. Tuy nhiên, cạnh tranh ngày càng gay gắt cùng các khoản đầu tư lớn vào năng lực điện toán vẫn là những thách thức đáng kể đối với triển vọng của công ty.