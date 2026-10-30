Cổ phiếu AI Trung Quốc lao dốc, 480 tỷ USD vốn hóa bốc hơi

Robot hình người được trưng bày tại Hội nghị Internet công nghiệp toàn cầu 2025 tổ chức tại Trung Quốc, ngày 7-9-2025. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo CNA, tính đến ngày 29-10, chỉ số STAR 50, đại diện cho 50 doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn trên sàn chứng khoán Thượng Hải, đã giảm hơn 40% trong vòng 4 tháng, khiến khoảng 480 tỷ USD vốn hóa thị trường bị xóa sổ.

Dù vậy, chỉ số này vẫn được giao dịch ở mức khoảng 100 lần tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp thành phần trong 12 tháng trước đó, cao hơn đáng kể so với mức định giá thông thường.

Giới phân tích cho rằng đợt bán tháo phản ánh những lo ngại về định giá quá cao, chi phí đầu tư gia tăng và khả năng chuyển nhu cầu AI thành lợi nhuận bền vững. Cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cũng có thể buộc họ giảm giá để thu hút khách hàng, qua đó thu hẹp biên lợi nhuận.

Đợt điều chỉnh có thể khiến các công ty AI Trung Quốc khó huy động vốn hơn, làm chậm một số dự án và thúc đẩy quá trình sáp nhập. Tuy nhiên, những doanh nghiệp có vai trò chiến lược vẫn có thể tiếp cận nguồn vốn từ chính phủ, ngân hàng và các quỹ đầu tư.

Thách thức lớn hơn đối với tham vọng AI của Trung Quốc là khả năng tiếp cận chip tiên tiến, trong bối cảnh Mỹ duy trì các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Đối với thị trường toàn cầu, các chuyên gia cảnh báo không nên coi diễn biến tại Trung Quốc là dấu hiệu chắc chắn về một đợt sụp đổ tương tự tại Mỹ. Những tập đoàn như Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta có nền tảng doanh thu, dòng tiền lớn để hỗ trợ đầu tư AI.

Dù vậy, thị trường Mỹ vẫn có thể chịu áp lực nếu lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ gây thất vọng, điều kiện huy động vốn thắt chặt hoặc nhu cầu chip suy yếu.

Bài học quan trọng là tiềm năng phát triển của AI không đồng nghĩa mọi doanh nghiệp trong lĩnh vực này đều có thể sinh lời tương xứng. Khả năng chuyển đổi công nghệ thành doanh thu và lợi nhuận bền vững sẽ quyết định sức khỏe của làn sóng đầu tư AI trong dài hạn.