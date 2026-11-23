Cổ phiếu Nvidia đã tăng vọt hơn 30% sau khi hội đồng quản trị công ty đưa ông Jensen Huang trở lại ghế CEO. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 23/11 (giờ Mỹ), thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh ngay sau thông tin Nvidia khôi phục chức vụ CEO cho ông Jensen Huang, qua đó thổi "luồng gió" mới vào nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và kéo các chỉ số chủ chốt đi lên, theo CNBC.

Cụ thể sau tiếng chuông mở cửa sàn giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 5%, trong khi Nasdaq Composite tăng vọt 6%. Chỉ số Dow Jones cũng nối gót đà tăng gần 3%.

Tâm điểm trong phiên giao dịch ngày đầu tuần đổ dồn vào cổ phiếu Nvidia. Hiện, mã chứng khoán này đã tăng vọt hơn 30% sau khi Hội đồng quản trị công ty đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo và quyết định này "có hiệu lực ngay lập tức". Trước đó, mã này đã mất gần 33% giá trị kể từ thời điểm ông Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân vào ngày 8/11.

Diễn biến giá cổ phiếu Nvidia trong phiên giao dịch mới nhất. Biểu đồ: TradingView.

Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng hoan nghênh quyết định này, đồng thời cho rằng Hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra quyết định đúng đắn và phù hợp.

"Đất nước cần sự lãnh đạo của Jensen tại Nvidia để đảm bảo sự thành công và thịnh vượng cho công ty và cả cho nền kinh tế Mỹ", ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Cổ phiếu Nvidia đã nhận được lực đẩy nhất định trước đó, sau khi ông Trump đăng một bài viết khác trên Truth Social bày tỏ hy vọng Hội đồng quản trị công ty sẽ tái bổ nhiệm ông Huang làm CEO.

Ông Huang đã từ chức CEO Nvidia vào ngày 13/11, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông có nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với người phụ nữ bị cáo buộc là điệp viên Trung Quốc.

Đáng chú ý, các cổ phiếu khác thuộc nhóm AI cũng tăng theo Nvidia trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Micron Technology tăng 14%, trong khi CoreWeave tăng vọt 29% và Advanced Micro Devices (AMD) tăng 9%. Trong nhóm 7 tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn nhất nước Mỹ (Magnificent Seven), Microsoft và Meta Platforms tăng 3%, còn Alphabet tăng 4%.

Đà tăng này diễn ra sau một tuần đầy biến động đối với nhóm cổ phiếu AI, vốn đã chịu áp lực từ những lo ngại về các cam kết chi tiêu khổng lồ và tính bền vững của nhu cầu thị trường. Áp lực càng gia tăng sau khi ông Huang đột ngột rời vị trí CEO và những lo ngại ngày càng lớn rằng chi tiêu liên quan đến AI có thể chậm lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tâm lý thị trường càng trở nên tiêu cực sau khi Anthropic (ANT) nhanh chóng mất đà tăng trưởng sau màn chào sàn được mong đợi từ lâu. Cổ phiếu công ty này tăng 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa đầu tuần, sau khi ghi nhận mức giảm mạnh 8,5% trong ngày 20/11.

Vào cuối tuần trước, Nasdaq và Dow Jones ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất trong hơn 6 năm, riêng S&P 500 trải qua tuần giảm sâu nhất kể từ tháng 4/2025. Cả 3 chỉ số chính đều đã bước vào vùng điều chỉnh, giảm 10% so với các mức đỉnh gần đây.

Trong tuần này, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Năm nhân dịp lễ Tạ ơn. Phiên giao dịch ngày thứ Sáu cũng sẽ rút ngắn, với thời điểm đóng cửa được ấn định vào 13h (giờ Mỹ).

Ông Drew Pettit, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Roundhill, nhận định trong chương trình "Closing Bell: Overtime" của CNBC hôm 20/11 rằng làn sóng bán tháo trên diện rộng vào cuối tuần trước không chỉ giới hạn ở nhóm cổ phiếu công nghệ mà đây có thể là dấu hiệu cho thấy đợt điều chỉnh đang đi đến hồi kết.

Tuy nhiên, ông cho rằng phe lạc quan trên thị trường (phe mua) cần đưa ra bằng chứng đủ sức thuyết phục để đảo ngược tâm lý bi quan đang chi phối thị trường.

"Xét về các yếu tố cơ bản, tôi cho rằng ngưỡng đáy của thị trường hiện cao hơn nhiều. Tuy nhiên, khi xét về mặt kỹ thuật, phe mua cần một chuỗi chất xúc tác để chứng minh rằng triển vọng lợi nhuận dài hạn của các doanh nghiệp vẫn không bị phá vỡ", ông nhấn mạnh.