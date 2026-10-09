Cổ phiếu AI lao dốc, S&P 500 và Nasdaq mất điểm

S&P 500 giảm 0,5%, còn Nasdaq Composite mất 1,3%, khi cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp AI và bán dẫn, chịu sức ép lớn. Cả 2 chỉ số tiếp tục lùi khỏi mức đóng cửa cao kỷ lục ghi nhận hôm 6-10. Các doanh nghiệp cung cấp phần cứng và hạ tầng AI như Coherent, Lumentum và Bloom Energy đồng loạt giảm giá. Cổ phiếu Broadcom và Nvidia cũng đi xuống.

Ngược lại, Dow Jones tăng 0,1%, nhờ diễn biến tích cực của các doanh nghiệp hướng đến người tiêu dùng và nhóm cổ phiếu có tính phòng thủ như Home Depot, McDonald's, Coca-Cola và Walmart.

Tâm điểm thị trường là giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng. Dầu Brent giao kỳ hạn tăng 4,1%, lên 104,28 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 3,6%, lên 91,49 USD/thùng.

Theo Axios, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hoàn tất các công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại những chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran. Một số thông tin cho rằng các cuộc tấn công có thể diễn ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào đầu tháng 11.

Nhà đầu tư đồng thời theo dõi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào 2 sân bay ở Saudi Arabia và những vụ tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Lo ngại bão nhiệt đới Isaias tiến vào vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ cũng góp phần đẩy giá dầu lên cao do nguy cơ gián đoạn sản xuất.

Ở thị trường trái phiếu, lợi suất Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4,9 điểm cơ bản, xuống 5,232%, sau khi chạm mức cao nhất kể từ năm 2002 trong phiên trước. Tuy nhiên, phát biểu của Thống đốc FED Christopher Waller hôm 7-10 về khả năng cần tăng lãi suất thêm để kiểm soát lạm phát vẫn là yếu tố gây sức ép lên chi phí vay vốn.

Trong nhóm doanh nghiệp, PepsiCo tăng giá sau khi doanh thu quý III vượt dự báo nhờ mảng đồ ăn nhẹ toàn cầu cải thiện đáng kể, bù đắp nhu cầu suy yếu tại Bắc Mỹ. Cổ phiếu Chipotle cũng đi lên sau thông tin Starbucks từng cân nhắc mua lại chuỗi nhà hàng này.