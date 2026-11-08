Cổ phiếu AI lao dốc, nhà đầu tư nhớ lại bài học kinh điển

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc ngày 6/11/2026. Ảnh: YONHAP/TTXVN phát

Khi cổ phiếu AI lao dốc hôm 5/11, các chỉ số chứng khoán chủ chốt cũng giảm mạnh. Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất trong 19 tháng. Đợt bán tháo khiến chỉ số Nasdaq Composite mất 2.500 tỷ USD giá trị trong tuần này.

Theo CNN, biến động gần đây khiến giới đầu tư lo ngại, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa danh mục. Phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và các kênh đầu tư khác có thể giúp danh mục không phụ thuộc quá lớn vào một vài cổ phiếu tăng trưởng vượt trội, qua đó tăng khả năng chống chịu trước những giai đoạn thị trường khó khăn.

Nhiều danh mục đầu tư cá nhân và các tài khoản hưu trí ngày càng tập trung vào cổ phiếu AI khi giá trị vốn hóa của các công ty công nghệ tăng mạnh, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong những chỉ số tham chiếu như S&P 500.

Đợt bán tháo gần đây do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt là “lời cảnh tỉnh đối với những nhà đầu tư có thể đã dần rời xa nguyên tắc xây dựng danh mục đa dạng”, Arun Sundaram, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách chiến lược đầu tư tại Công ty nghiên cứu CFRA Research, nói.

Theo ông, lời cảnh tỉnh này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư cần rà soát lại danh mục để bảo đảm mức độ đa dạng hóa phù hợp.

AI phủ bóng thị trường chứng khoán

Trong 4 năm qua, AI đã trở thành động lực chi phối thị trường chứng khoán, thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty công nghệ, nhà sản xuất chip bán dẫn và nhiều doanh nghiệp tham gia xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Các nhà sản xuất chip hiện chiếm gần 1/5 tổng giá trị vốn hóa của chỉ số S&P 500. Mười cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số này, trong đó có 9 cổ phiếu công nghệ, chiếm gần 40% tổng giá trị. Khi cổ phiếu công nghệ tăng mạnh trong những năm gần đây, các chỉ số lớn như S&P 500 ngày càng tập trung vào một số ít doanh nghiệp, khiến việc đa dạng hóa danh mục trở nên khó khăn hơn.

Làn sóng bùng nổ AI đã giúp chỉ số S&P 500 tăng 88% trong giai đoạn từ tháng 11/2022, khi OpenAI công khai ChatGPT, đến phiên lao dốc hôm 5/11. Đà tăng này góp phần nâng giá trị các danh mục đầu tư và tài khoản hưu trí 401(k) của Mỹ. Tuy nhiên, do phần lớn mức tăng của chỉ số đến từ AI, nhiều danh mục hiện có mức độ tiếp xúc lớn với lĩnh vực này và có thể chưa được chuẩn bị đầy đủ nếu cổ phiếu liên quan đến quá trình phát triển hạ tầng AI sụt giảm nghiêm trọng.

Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản ngày 6/11/2026. Ảnh: KYODO/TTXVN phát

Các nhà quản lý danh mục khuyến nghị nhà đầu tư không nên quá hoảng loạn khi chứng kiến giá trị tài sản giảm mạnh, đồng thời tránh bán tháo trong tâm lý lo sợ. Điều quan trọng là duy trì kỷ luật và cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Đa dạng hóa danh mục như thế nào?

Không có một chiến lược đầu tư phù hợp với tất cả mọi người. Việc phân bổ tài sản phụ thuộc phần lớn vào độ tuổi, thời gian đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi cá nhân.

Cố gắng xác định thời điểm tốt nhất để mua vào hoặc bán ra thường được xem là việc khó đạt hiệu quả. Thay vì vậy, nhà đầu tư có thể áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để xây dựng danh mục đa dạng hơn trong dài hạn.

David Bailin, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty CIO Group, cho rằng cổ phiếu ngành y tế, trái phiếu dài hạn hoặc một số quỹ hoán đổi danh mục (ETF) có thể là lựa chọn đáng cân nhắc khi xuất hiện lo ngại về khả năng cổ phiếu AI suy giảm.

Theo ông, y tế là lĩnh vực có thể duy trì hoạt động tương đối ổn định bất kể diễn biến của AI. Đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu trong những tháng gần đây đã đẩy lợi suất lên mức tương đối hấp dẫn, tạo cơ hội mang lại nguồn thu nhập dài hạn cho nhà đầu tư.

Ông Bailin cũng đánh giá tích cực các quỹ đầu tư hợp đồng tương lai chủ động, vốn cung cấp khả năng tiếp cận những chiến lược đầu tư có mức độ tương quan thấp với cổ phiếu và trái phiếu. Nhờ đó, các quỹ này có thể góp phần cân bằng những khoản thua lỗ khi thị trường cổ phiếu đi xuống.

Nhà đầu tư đôi khi ngần ngại tìm hiểu chi tiết danh mục của mình, nhưng việc chủ động rà soát và nắm rõ những tài sản đang nắm giữ là điều cần thiết, nhất là sau giai đoạn cổ phiếu công nghệ tăng trưởng mạnh trong những năm qua.

“Nhà đầu tư cần chú ý đến những mức độ tập trung rủi ro tiềm ẩn trong danh mục. Họ hoàn toàn có thể hành động để điều chỉnh điều đó”, ông Bailin nói với CNN.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng không nên vội vàng bán toàn bộ cổ phiếu AI. Khi thị trường thuận lợi, cổ phiếu công nghệ thường có tiềm năng tăng trưởng cao và đóng góp đáng kể vào lợi nhuận danh mục. Thay vào đó, nhà đầu tư nên cân nhắc các biện pháp phòng ngừa rủi ro bằng cách bổ sung những lĩnh vực ít có mối tương quan với AI, chẳng hạn y tế và hàng tiêu dùng thiết yếu.

“Đa dạng hóa không loại bỏ hoàn toàn thua lỗ, nhưng giúp giảm mức độ phụ thuộc của kế hoạch tài chính vào bất kỳ một bộ phận nào của thị trường”, Tomas Geoghegan, nhà sáng lập Công ty Beacon Hill Private Wealth, nhận định.

Điều quan trọng là nhà đầu tư cần cảm thấy yên tâm với những tài sản mình đang nắm giữ, đồng thời bảo đảm danh mục phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu cuộc sống. Các loại hàng hóa như vàng, trái phiếu chất lượng cao và những tài sản tương đương tiền mặt cũng có thể góp phần đa dạng hóa danh mục.

“Đa dạng hóa giúp nhà đầu tư yên tâm hơn về khả năng danh mục của họ có thể đứng vững trước những biến động của thị trường”, Erin Kolo, Giám đốc phụ trách nghiên cứu cổ phiếu và thu nhập cố định tại Baird, đánh giá.