Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 597,69 điểm (1,19%), lên 50.780,64 điểm; S&P 500 tăng 115,56 điểm (1,61%), lên 7.298,34 điểm; Nasdaq Composite tăng 543,70 điểm (2,31%), lên 24.129,50 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ trải qua 1 tuần biến động mạnh, khi việc ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia và cổ phiếu Anthropic có thời điểm rơi xuống dưới mức giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Giới đầu tư liên tục dao động giữa tâm lý mua bắt đáy và những lo ngại về chi phí đầu tư AI tăng vọt, gánh nặng nợ vay cũng như khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ này.

Trong phiên 27-11, cổ phiếu các nhà sản xuất chip như Micron và Marvell đồng loạt phục hồi. Các doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI như Sandisk, Lumentum và Dell cũng ghi nhận mức tăng. Nhóm công nghệ vốn hóa lớn, gồm Amazon, Microsoft, Meta Platforms, Oracle và Tesla, góp phần thúc đẩy đà phục hồi của thị trường.

Ông Andrew Slimmon, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Morgan Stanley Investment Management, nhận định đà phục hồi của nhóm công nghệ có thể kéo dài sang tuần tới, khi các nhà đầu tư từng giảm mạnh vị thế sử dụng đòn bẩy tài chính buộc phải quay lại thị trường.

Tuy nhiên, đà phục hồi chưa đủ bù đắp những tổn thất trong tháng 11. S&P 500 và Nasdaq vẫn hướng tới tháng 11 tồi tệ nhất kể từ năm 2008, do lo ngại Mỹ siết chặt quản lý ngành AI sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ, cùng triển vọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giới giao dịch gần như chắc chắn FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, sau khi dữ liệu cho thấy kinh tế Mỹ quý III tăng trưởng vượt ước tính ban đầu và lạm phát tiếp tục tăng trong tháng 10.

Cổ phiếu các doanh nghiệp khai thác vàng và bạc cũng khởi sắc nhờ giá kim loại quý phục hồi. Thanh khoản thị trường ở mức thấp do Phố Wall chỉ giao dịch nửa ngày sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.