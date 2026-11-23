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Theo tờ báo Wall Street Journal, nhiều doanh nghiệp công nghệ từng trải qua thời kỳ bong bóng dot-com vẫn hoạt động đến nay, trong đó có Intel, Oracle, Cisco, Micron, Qualcomm, Seagate Technology và Nvidia.

So sánh mức giảm giá cổ phiếu tính từ mức đỉnh trong năm, đến cuối năm 2000 và đến thời điểm hiện tại của năm 2026, cho thấy những điểm tương đồng đáng chú ý.

Theo thứ tự năm 2000 và 2026, cổ phiếu Intel giảm 60% và 64%; Oracle giảm 37% và 60%; Cisco giảm 52% và 30%; Micron giảm 63% và 53%. Mức giảm tương ứng của Qualcomm là 54% và 42%; Seagate Technology là 37% và 60%; Nvidia là 62% và 48%. Riêng Seagate Technology từng sáp nhập trước khi được tách ra và hoạt động độc lập trở lại.

Đồ họa: Wall Street Journal

BONG BÓNG NHỎ QUANH CÁC TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Mức giảm giá cổ phiếu của một số công ty gần như tương đương giữa năm 2000 và năm nay. Có công ty giảm sâu hơn trong năm 2026, nhưng cũng có công ty giảm ít hơn. Vì vậy, chỉ dựa vào những con số này thì khó kết luận bong bóng đã vỡ ở giai đoạn nào.

Năm 2000, đà giảm lan rộng, kéo chỉ số S&P 500 mất gần 15% tính từ mức đỉnh trước đó đến cuối năm. Điều này xảy ra dù dòng tiền chuyển mạnh từ cổ phiếu công nghệ sang các nhóm cổ phiếu có định giá thấp và mang tính phòng thủ. Khi đó, giá cổ phiếu ngành tiện ích và hàng tiêu dùng thiết yếu đều tăng hơn 40%.

Năm nay, lực bán chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu liên quan đến AI. Dòng tiền cũng chuyển sang những nhóm khác, trong đó giá cổ phiếu ngành y tế tăng 24% kể từ cuối tháng 4.

Khác biệt lớn nhất cho đến nay nằm ở diễn biến kinh tế sau đợt giảm giá cổ phiếu. Khi bong bóng dot-com vỡ, kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Tình trạng suy thoái ảnh hưởng cả những ngành trước đó ít chịu tác động, khiến thị trường tiếp tục bị bán tháo mạnh trong năm 2001. Hiện chưa rõ liệu đợt giảm giá gần đây có kéo dài theo kịch bản tương tự hay không.

Theo các nhà phân tích, việc thị trường chứng khoán Mỹ không tăng điểm sau thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công của Anthropic hôm 19/11 là một tín hiệu đáng lo ngại. Dù vậy, ít nhất ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế Mỹ có vẻ vẫn vững vàng.

Một số chuyên gia cho rằng nhận định bong bóng AI đã vỡ là có cơ sở nếu xem đây là một bong bóng quy mô nhỏ, hoặc một số bong bóng nhỏ tập trung quanh các trung tâm dữ liệu và con chip được sử dụng tại đó.

Nhóm cổ phiếu chip nhớ đã bộc lộ rõ những dấu hiệu của giai đoạn đầu cơ cực nóng. Tại Hàn Quốc, nhiều nhà đầu tư cá nhân vay tiền để mua cổ phiếu đúng lúc giá đạt đỉnh. Diễn biến tăng vọt rồi lao dốc của nhóm cổ phiếu này giống giai đoạn bùng nổ cuối cùng thường thấy ở các bong bóng, nhưng chỉ gói gọn trong vài tháng. Khoảng thời gian đó tính từ đáy hồi tháng 3, sau khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra, đến đỉnh vào tháng 6.

Tin tốt là phần lớn bong bóng nhỏ này đã xì hơi. Giá cổ phiếu công ty chip Micron tăng gần gấp 4 lần trong 3 tháng, sau đó mất hơn một nửa. Nhóm cổ phiếu bán dẫn nói chung tăng giá gấp đôi rồi giảm 43%. Các nhà cung cấp năng lượng và thiết bị để xây dựng trung tâm dữ liệu AI cũng ghi nhận diễn biến tương tự, trong đó cổ phiếu Bloom Energy biến động mạnh không kém.

Nhóm “neocloud”, tức các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu cho thuê hạ tầng điện toán phục vụ AI, được ví như những khách vay rủi ro cao của làn sóng bùng nổ đầu tư AI lần này, cũng không ngoại lệ. Nổi bật là CoreWeave, công ty được Nvidia đầu tư, với cổ phiếu tăng hơn gấp 4 lần sau đợt IPO năm ngoái nhưng sau đó đã giảm ngược về mức cũ.

Đồ họa: Wall Street Journal

Nếu các cổ phiếu trong nhóm này tiếp tục giảm để quay về mức đầu năm thì nhà đầu tư sẽ chịu thiệt hại đáng kể. Dù vậy, mức giảm đó vẫn không thể sánh với đợt bán tháo năm 2001. Trong năm 2000, giá cổ phiếu Cisco, công ty sản xuất bộ định tuyến, đã giảm khoảng một nửa so với mức đỉnh của năm, sau đó giảm thêm một nửa nữa trong 3 tháng đầu năm 2001. Phải đến tháng 12 năm ngoái, cổ phiếu này mới lấy lại được mức đỉnh hồi tháng 3/2000.

NGUY CƠ MỘT BONG BÓNG LỚN HƠN

Tin xấu là những gì đang diễn ra có thể không chỉ dừng ở một bong bóng nhỏ. Xu hướng đầu tư vào AI nói chung mang tính vòng tròn đáng lo ngại.

Cổ phiếu giảm giá có thể khiến các công ty thu hẹp kế hoạch đầu tư. Điều này làm giảm nhu cầu đối với các nhà cung cấp, vốn cũng đã được đẩy giá cổ phiếu lên cao. Bên cho vay của các nhà cung cấp này chịu thiệt hại, và nhu cầu lại tiếp tục giảm thêm.

Nếu kịch bản đó xảy ra, kỳ vọng về mức tăng trưởng phi thường trong đầu tư cho các trung tâm dữ liệu sẽ giảm xuống. Điều này ảnh hưởng đến cả nền kinh tế lẫn những công ty mà giới đầu tư từng hy vọng sẽ hưởng lợi.

Đà giảm của cổ phiếu còn có thể ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác. Nhóm nhà đầu tư cá nhân đã mua vào mạnh cổ phiếu nói chung và cổ phiếu AI nói riêng. Theo các nhà kinh tế, tài sản tăng lên nhờ giá cổ phiếu đi lên đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng tại Mỹ. Nếu hiệu ứng tài sản này đảo chiều, nền kinh tế Mỹ có thể suy yếu và cả những doanh nghiệp không liên quan đến AI cũng chịu tác động.

“Nhìn chung, chỉ khi bong bóng vỡ, người ta mới biết mình từng ở trong một bong bóng”, ông Vincent Mortier, Giám đốc đầu tư của công ty quản lý quỹ Amundi, nhận định với Wall Street Journal.

Theo các nhà phân tích, điều duy nhất có thể khẳng định ở thời điểm hiện tại là một bong bóng nhỏ quanh các trung tâm dữ liệu và nhà cung cấp của các trung tâm đã vỡ, đồng thời một phần giá cổ phiếu bị đẩy lên do đầu cơ quá mức đã được xóa bỏ ở hầu hết các mảng còn lại của xu hướng đầu tư AI. Hiện chưa rõ liệu một bong bóng AI lớn hơn có đang xì hơi hay không, nhưng đáng lo là khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.